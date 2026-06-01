Galatone celebra gli 80 anni della Repubblica: Costituzione ai neo diciottenni e omaggio alla memoria democratica

GALATONE – Una serata dedicata ai valori della democrazia, alla memoria storica e alle nuove generazioni per celebrare l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Domani, 2 giugno, a ottant’anni dal referendum che segnò la nascita della Repubblica, il Comune di Galatone promuoverà una manifestazione pubblica nel Chiostro dei Domenicani, sede municipale, con inizio alle ore 20.

L’iniziativa sarà incentrata sui principi fondanti della Repubblica e della Costituzione, con un momento particolarmente significativo riservato ai cittadini che hanno appena raggiunto la maggiore età. Ai neo diciottenni verrà infatti consegnata una copia della Costituzione italiana, contenuta nel volume stampato dal Comune di Galatone ed edito da Manni, arricchito dall’introduzione dello storico e cittadino onorario di Galatone, il professor Mirko Grasso. Un gesto simbolico pensato per accompagnare il loro ingresso nella piena cittadinanza e per richiamare i valori della partecipazione democratica, della responsabilità e dell’impegno civile.

Nel corso della serata sarà inoltre ricordata la recente donazione libraria effettuata dalla famiglia dell’avvocato Antonio Legno, un patrimonio attualmente in fase di catalogazione che ha contribuito ad arricchire la Biblioteca comunale con opere e testimonianze di rilevante interesse storico, politico e culturale.

Tra i volumi donati spicca il libro dedicato a Sandro Pertini, “Sandro Pertini: 6 condanne, 2 evasioni. Ovra, tribunale speciale, galere fasciste: i documenti di una resistenza contro la repressione nel ventennio nero”, curato da Vico Faggi e impreziosito da una rara dedica autografa dello stesso Presidente della Repubblica. Proprio sulla figura di Pertini si soffermerà l’intervento del professor Enrico Cuccodoro, che ne ricorderà il ruolo nella storia democratica del Paese.

L’appuntamento rappresenterà anche un’occasione per riflettere sul significato attuale della Repubblica, che – come sottolineato dal sindaco Flavio Filoni – vive quotidianamente attraverso l’azione delle istituzioni ma soprattutto grazie alla partecipazione dei cittadini, alla costruzione di una memoria condivisa e al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità nazionale. Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento agli amministratori coinvolti nell’organizzazione dell’evento, con un riferimento particolare al consigliere comunale Salvatore Liquori, e a tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita della manifestazione dedicata a una delle ricorrenze più importanti della storia repubblicana italiana.