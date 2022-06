Cane randagio intrappolato: tratto in salvo dai vigili del fuoco

CASARANO (Lecce) – Brutta avventura in mattinata per un cane randagio, tratto in salvo grazie all’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco.

L’animale a quattro zampe era rimasto incastrato in un canale, che scorre parallelo alla strada provinciale Ugento-Casarano. Qualcuno ha sentito i latrati ed ha lanciato l’allarme, non potendo raggiungere in alcun modo il cane in difficoltà.

Dopo circa due ore i caschi rossi del distaccamento di Gallipoli sono riusciti a recuperarlo e metterlo al sicuro, affidandolo poi alle cure dei veterinari della Asl, che hanno accertato fosse in buona salute e non avesse nulla di rotto. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

