“Muore in un centro riabilitativo senza ricevere assistenza dopo operazione alla colonna vertebrale”: aperta indagine

GALATONE/CASARANO (Lecce) – Si era sottoposta ad un intervento alla colonna vertebrale e stava effettuando la riabilitazione in un centro specializzato di Casarano dove, purtroppo, è deceduta nelle scorse ore. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine sulla morte di una ultrasettantenne originaria di Galatone, dopo la denuncia querela sporta dal marito e dal figlio della donna.

I familiari, in particolare, puntano il dito contro il personale sanitario del centro riabilitativo dove, a loro dire, la loro stretta parente non sarebbe stata sufficientemente assistita tanto che le sue condizioni fisiche sarebbero rapidamente e inaspettatamente precipitate in poche settimane.

Il pubblico ministero Stefania Mininni, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo d’indagine in cui compaiono i nomi del personale sanitario che ha tenuto in cura la donna fino al suo decesso. L’accusa è di omicidio colposo. Nella giornata di giovedì, come primo passo nell’indagine, sarà conferito incarico al medico legale Roberto Vaglio affiancato dal cardiologo Giuseppe Colonna di effettuare l’autopsia suol corpo dell’anziana.

L’anziana, stando a quanto denunciato dai familiari, a fine giugno lamentava forti dolori e difficoltà motorie e aveva così deciso di sottoporsi ad un intervento alla colonna vertebrale eseguito nel reparto di neurochirurgia del “Vito Fazzi”. L’operazione sarebbe andata a buon fine. E dopo le dimissioni, l’anziana sarebbe stata trasferita dai familiari nel centro riabilitativo di Casarano per riacquistare l’attività motoria smarrita dopo l’operazione. Durante la degenza, però, le condizioni di salute si sarebbero aggravate.

A dire dei familiari, la donna non sarebbe stata assistita e sottoposta alle cure di cui necessitava. Negligenze e imperizie che avrebbero portato ad un veloce e inatteso decadimento delle condizioni di salute dell’anziana deceduta nelle scorse ore in un centro dove era entrata per essere curata.