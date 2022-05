Cuore Amico a Martano, donata l’auto attrezzata a Roberto

MARTANO (Lecce) – Ultimo appuntamento per questa edizione ma tutto è pronto per ripartire già da domani con la solita forza, con il solito coraggio, con la solita passione poiché, come spesso ripete il Presidente Paolo Pagliaro, bisogna andare avanti perché nessuno deve rimanere indietro: Cuore Amico non si ferma mai.

Giornata di festa e gioia a Martano; in Piazza dei Caduti, subito dopo la Santa Messa, Don Giuseppe ha benedetto l’auto attrezzata che la Onlus salentina ha donato ai signori Iordache, una famiglia rumena composta da papà Marion, da mamma Ionela e da tre figli, due maschi ed una femmina, di cui Roberto che è diversamente abile.

Link Sponsorizzato

Subito dopo la benedizione il Presidente di Cuore Amico, Paolo Pagliaro ha donato le chiavi e anche per Roberto è arrivato il sorriso.

“La nostra è una missione importante: alleviare le sofferenze altrui è un dono che si fa a se stessi prima ancora che agli altri. Dove non arriva il sistema sanitario cerchiamo, nel nostro piccolo, di farci trovare pronti in tutto il Salento. – Afferma il Presidente – Ogni volta è come fosse la prima volta. Concludiamo qui questa edizione ma da domani saremo già in moto per la nuova perché la solidarietà con la nostra macchina organizzativa – conclude Paolo Pagliaro – composta da uomini e donne speciali, non si ferma mai”.

Link Sponsorizzato

Dunque il Cuore Amico e colorato del Salento continua la sua missione.

1 of 4