Lecce, arriva Dermaku dal Parma: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione

LECCE – Ultime ore di super lavoro per il ds Pantaleo Corvino che sta cercando di puntellare l’organico a disposizione di mister Corini. Ci sarà infatti tempo fino alle 20 di oggi per concludere gli ultimi affari in entrata ed in uscita.

Dal Parma arriva il centrale difensivo Kastriot Dermaku. Il difensore classe ’92 arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Dermaku è un calciatore albanese , un corazziere abile di testa e negli anticipi difensivi. Con la nazionale albanese ha collezionato 9 presenze e 1 gol.

Mentre il terzino sinistro Brayan Vera è stato ceduto in prestito al Cosenza Calcio.

Cessioni:

Benzar (Viitorul)

Rispoli (Crotone)

Vera (Cosenza)

Riccardi (Catanzaro)

Milli (Nardò)

G. Gallo (Nardò)

Tsonev (Levski Sofia)

Shakhov (AEK Atene)

Saraniti (Palermo)

Petriccione (Crotone)

Acquisti:

Adjapong (Sassuolo)

Zuta (Hacken)

Dermaku (Parma)

Henderson (Hellas Verona)

Bjorkengren (Falkenbergs)

Listkowski (Pogon Schettino)

Paganini (ultima stagione Frosinone)

Coda (ultima stagione Benevento)

Rodriguez (Real Madrid)

Stepinski (Verona)

Al momento la rosa a disposizione del tecnico Eugenio Corini è così composta:

3 Portieri:

Bleve, Gabriel, Vigorito

4 Marcatori

Dermaku, Lucioni, Meccariello, Rossettini

4 Esterni difensivi:

Adjapong, Calderoni, A. Gallo, Zuta

5 Centrocampisti:

Bjorkengren, Henderson, Majer, Mancosu, Tachtsidis

4 Esterni offensivi:

Falco, Paganini, Lo Faso, Listkowski

4 Attaccanti:

Coda, Dubickas, Rodriguez, Stepinski