Chiesa: cambia il Messale. Le principali novità

A partire da oggi, 29 novembre 2020, sarà facoltativamente attuato nelle Chiese di tutta Italia il nuovo Messale, il libro utilizzato durante la messa, contenente le preghiere di tutto il calendario dell’anno liturgico. E non è un caso che si inizi proprio oggi, prima domenica d’Avvento, che coincide col primo giorno dell’anno liturgico (potremmo chiamarlo il “Capodanno cristiano”). Ma il Messale elaborato dalla CEI entrerà ufficialmente in vigore, in tutte le chiese, il 4 Aprile 2021: a Pasqua.

Vediamo in particolare le principali novità e partiamo da una delle più antiche preghiere: il Padre Nostro.

È infatti da più di un anno che il Papa aveva annunciato una delle due nuove formulazioni, tant’è che già molti fedeli si erano abituati alla dicitura aggiornata: non si reciterà più “non indurci in tentazione” ma “non abbandonarci alla tentazione”, questo perché il Signore non induce mai alla tentazione, prerogativa che sarebbe invece di Lucifero; inoltre la frase: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori” sarà modificata con il rafforzativo “anche”: “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.

Un’altra, fondamentale novità riguarda il fatto che non si dirà più: “fratelli” ma “fratelli e sorelle”, a rimarcare la pari importanza di entrambi i generi.

Certo, non sono mancate e non mancano, da più parti, accese critiche, come accade ogni volta che ci si discosti dalla tradizione. Volendo fare un richiamo a Sant’Agostino, circa il Padre Nostro e in particolare su quel “ET NE NOS INDUCAS” – “e non abbandonarci”, egli scrisse:

“Dio è fedele. Non dice: «Non permetterà che siate tentati», bensì: «Non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla» (1 Cor 10, 13). Sei entrato nella tentazione, ma Dio ti darà anche il modo di uscirne, perchè tu non abbia a soccombere alla tentazione stessa: perché, come il vaso del vasaio, tu venga modellato con la predicazione e consolidato con il fuoco della tribolazione. Ma quando vi entri, pensa che ne uscirai, «perchè Dio è fedele». Il Signore ti proteggerà da ogni male… veglierà su di te quando entri e quando esci”.

In queste diatribe cadono anche le più alte cattedre di teologia, quando a cambiare è appunto la Sacra Scrittura. Ciò pertiene senz’altro alla dimensione terrena di noi uomini, contrapposta all’Ultraterreno: solo Dio conosce tutte le cose. Che la pace sia con noi.