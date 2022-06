Pagine Gitane: “Le ragioni della follia” di Fabio Giorgino

Nelle scorse settimane sono stata assorbita dalla lettura de Le ragioni della follia di Fabio Giorgino, un thriller, il primo dopo molti anni e sono felice di averlo fatto perché oggi, in un panorama letterario saturo di thriller, è veramente una fortuna trovarne uno realmente avvincente, ma soprattutto scritto rispettando i parametri tipici di questo genere, tanto da aver dato vita ad un romanzo che, nonostante le sue 363 pagine, si legge con gusto e in tempi brevi.

Trattandosi di un thriller, non potrò addentrarmi nella trama, perché lo spoiler è sempre in agguato, ma senza ombra di dubbio posso avventurarmi tra i personaggi creati dalla penna di Fabio Giorgino e anticipare che questo è un romanzo che non si lascia andare a inutili preamboli, ma catapulta il lettore direttamente sulla scena.

Protagonista de Le ragioni della follia è il commissario Spiro Fusco (il suo nome è Spiridone, ma tutti lo conoscono come Spirro), che verrà coinvolto in un’indagine su un aberrante omicidio e che lo trascinerà indietro nel tempo, obbligandolo a scavare anche nel suo passato, rimestando nel ricordi e sofferenze di una vita. Perché in certi casi, inevitabilmente lavoro e vita e privata si intrecciano e dipanare la matassa di un omicidio potrebbe essere il primo passo per dipanare anche quella della propria esistenza. Forse.

La noia è bandita da Le ragioni della follia: l’autore invita l’autore ad affiancarsi a Spiro e scovare con lui gli indizi disseminati tra le pagine, seguendo le complesse indagini in prima persona, lo stile è scorrevole, la storia interessante, l’attenzione viene mantenuta alta da riflessioni, interni familiari e colpi di scena, oltre che da personaggi umani, reali, che non si vestono da super eroi e questo li rende estremamente credibili tra gli incastri di questa avvincente vicenda in cui un killer spregiudicato si muove scaltramente seguendo il suo inquietante piano.

Valore aggiunto a tutto, è il fatto che si tratta di un thriller ambientato in Puglia, a Taranto per l’esattezza e la speranza è che questa sia solo la prima di una serie di indagini del commissario Fusco.

A chi consiglio Le ragioni della follia?

A chi ama il brivido, ai lettori attenti, a cerca un thriller ben scritto, a chi ama farsi domande ed è attento ad ogni minimo particolare.