Pagine gitante: “Una stella a mezzanotte” di Paola Tafuro

Il 25 novembre, si è celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e nello stesso momento in Italia altre donne perdevano la vita, venivano stuprate e subivano l’ennesimo atto di violenza. Un elenco che ogni giorno si allunga.

E proprio di violenza oggi parleremo grazie al romanzo di Paola Tafuro Una stella a mezzanotte edito da Pav edizioni.

Che la violenza fisica sia solo la tessera di un puzzle ben più ampio è ormai risaputo e Paola Tafuro, grazie alla struggente storia che racconta nel suo Una stella a mezzanotte, mette in luce alcune dinamiche tristemente comuni alla maggior parte delle storie: la difficoltà di riconoscere la violenza subita, la lotta per uscirne, la lunga strada verso la libertà costellata, purtroppo di ulteriore violenza, la scelta (non automatica, non obbligata) del perdono.

Due donne percorrono le pagine di questa storia, Maria e Vichy, entrambe vittime di una violenza che abbiamo oggi il dovere morale di narrare e che Paola Tafuro descrive senza risparmiare e a se stessa e al lettore colpi ben assestati alle convinzioni comuni, al perbenismo, alla convinzione che ciò che accade intorno a noi non ci riguarda.

Sono cruente, ma vere le scene che racconta l’autrice, con il suo linguaggio semplice, scarno, diretto, un resoconto che si intreccia alla trama e apre una voragine sulla violenza di genere che non è mai solo fisica.

Violenza economica. Violenza psicologica. Violenza fisica.

Vichy percepisce i segni di un malessere, ma è solo grazie all’incontro con Maria, una scrittrice che si occupa di violenza di genere, a sua volta vittima di violenza, che a quel malessere riesce a dare un nome e passo dopo passo, tra infinite difficoltà e reticenze, inizia il suo percorso.

Come andrà finire, il lettore lo scoprirà pagina dopo pagina, ma una cosa è certa: in Una stella a mezzanotte, oltre alla storia narrata, oltre una chiara e necessaria denuncia, oltre una disamina sulla violenza di genere, è possibile trovare una serie di spunti di riflessione, ma soprattutto di discussione.

Veniamo al punto: Una stella a Mezzanotte è un romanzo forte, fruibile da qualunque tipologia di lettore, ma soprattutto è uno di quei romanzi che si leggono tenendo una matita accanto perché i passaggi da sottolineare sono molti e subito dopo averli letti, l’istinto è quello di parlarne.

Alla fine parlare di violenza è l’unico modo per fa sì che questo mostro indegno che vive e si muove tra noi, a pochi passi dal riparo sicuro delle nostre case, venga stanato e sconfitto.

Servono azioni concrete, centri di ascolto (di cui Paola Tafuro parla diffusamente), una cultura del rispetto e la certezza della pena per chi si macchia di reati così vili, ma Paola Tafuro va oltre, perché nel suo romanzo accanto all’uomo aguzzino, si trovano anche uomini che conoscono l’amore e uomini che l’amore hanno imparato a conoscerlo e praticarlo, dimostrando così che la via per la redenzione esiste e in alcuni casi è praticabile con il giusto supporto.

A chi consiglio Una stella a Mezzanotte?

A tutti coloro che non riescono a girare la testa dall’altra parte, a chi ama le donne e a chi non ha paura di denunciare, a chi ogni giorno si impegna affinché qualcosa cambi, a chi ha voglia di capire.

E al termine della lettura, consiglio a tutti di fare l’unica cosa che ha senso fare: parlare, raccontare, denunciare.

