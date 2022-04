Covid, 791 casi: 88 nel leccese. I numeri continuano a scendere. Ancora casi a scuola

PUGLIA – Mentre la speranza delle vaccinazioni anticovid si fa sempre più concreta, spunta la notizia della variante del SARS-CoV-2. A Londra si parla di contagiosità aumentata del 70% a causa della nuova variante del coronavirus. Non sappiamo quale effetto avranno le vaccinazioni, ma è l’ennesima doccia fredda del 2020. Intanto a Porto Cesareo sembra rientrata l’emergenza che era scattata a causa di un bambino positivo della scuola della città. Il 7 gennaio le scuole di tutta Italia apriranno in presenza, ma tanti problemi, come quello dei trasporti pubblici, ancora non sono stati risolti. Anche la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, ci spiega che è finita in quarantena, ma che è risultata negativa al tampone: lo ripeterà il 24 dicembre. Materna, primaria e secondaria di Porto Cesareo, ubicate in un unico plesso, resteranno chiuse fino al 22 dicembre. Intanto il SISP di Lecce nelle scorse ore ha effettuato i tamponi sui 70 migranti sbarcati e ora ospitati a Otranto.

I ricoverati continuano a scendere in Puglia (sono 1.605), mentre sale sempre di più il numero di guariti: ora sono 24.548.



BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 20 DICEMBRE 2020



Oggi, domenica 20 dicembre 2020, sono stati registrati 7.495 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 791 casi positivi: 414 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 88 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 959.266 test.

24.548 sono i pazienti guariti.

53.872 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 80.599, così suddivisi:

31.090 nella Provincia di Bari;

9.352 nella Provincia di Bat;

5.925 nella Provincia di Brindisi;

17.644 nella Provincia di Foggia;

6.348 nella Provincia di Lecce;

9.699 nella Provincia di Taranto;

466 attribuiti a residenti fuori regione;

75 provincia di residenza non nota.