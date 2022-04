Gli agenti si fingono corrieri delle pizze e scovano market della droga, due giovanissimi nei guai

NARDÒ (Lecce) – Gli agenti si fingono fattorini con due pizze fumanti da consegnare, ma è solo una scusa per “espugnare” l’abitazione di due giovanissimi, trasformata in un market di marijuana, e stroncare così la loro attività di spaccio.

Ai domiciliari sono finiti il 18enne Vito Antonio Grillo ed una sedicenne, entrambi di Nardò, arrestati nella giornata di ieri dagli agenti del commissariato neretino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti – oltre 150 grammi di “erba” – nonché detenzione abusiva di armi: in casa, infatti, sono spuntati anche 5 cartucce calibro 12, due coltelli, una mazza da baseball nonché una noccoliera tirapugni ed un martelletto.

Link Sponsorizzato

Dovendo “fare i conti” con le precauzioni adottate dai due giovanissimi pusher (aprire la porta solo alle persone conosciute o con cui avessero precedentemente concordato una parola convenzionale da pronunciare al citofono), i poliziotti – come detto – si sono finti fattorini di un noto servizio di consegna a domicilio.

Nonostante non avessero ordinato nulla, i due giovani non hanno resistito alla tentazione di aprire la porta, ritenendo forse che le pizze fumanti fossero un regalo di qualcuno dei loro clienti. Per loro sfortuna, però, alla porta non c’erano due pizze ma gli agenti, che li hanno colti di sorpresa.

Link Sponsorizzato

Nel corso della perquisizione nell’abitazione, sono stati rivenuti 162 grammi di marijuana, parte dei quali già in dosi, nonché vario materiale utile al confezionamento. Per Grillo si sono aperte le porte del carcere di Lecce, mentre la minorenne è stata ristretta ai domiciliari.