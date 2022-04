Pagine Gitane: “Il coraggio della felicità. Il mio giro del mondo in solitaria sulle orme di Ida Pfeiffer” di Loredana Scaiano

Quando Loredana Scaiano mi ha presentato il suo libro, ha scritto: “si tratta del racconto del mio giro del mondo in solitaria“.

Il giro del mondo in solitaria è l’avventura di una vita, il motivo per cui probabilmente sono valsi tutti gli anni vissuti e tutti i passi compiuti, ma se a lanciarsi in un’impresa così coinvolgente e sconvolgente è una donna, tutto acquista un altro significato, un arcobaleno di colori ed emozioni e come ogni donna che va incontro al Coraggio della felicità, Loredana ha reso il suo viaggio ancora più speciale perché ha percorso la strada percorsa prima di lei da un’altra donna speciale, Ida Pfeiffer.

Link Sponsorizzato

Ida Pfeiffer (nata Reyer) è uno dei personaggi più affascinanti che il 1800 ci ha donato, figlia di commercianti viennesi, poco avvezza alle imposizioni sociali che la volevano moglie e devota madre di famiglia, oltre che dedita ad attività tipicamente femminili come cucito, ricamo e cucina, sposò l’avvocato Mark Anton Pfeiffer solo per sfuggire al controllo materno, da lui ebbe due figli, ma per una serie di circostanze, visse in ristrettezze economiche e lontana dal marito.

La voglia di scoprire il mondo e raccontarlo, nacque in Ida intorno ai 40 anni in seguito ad un soggiorno a Trieste e dopo una serie di viaggi, a 49 anni organizzò il suo primo viaggio intorno al mondo, partì sola, armata di sogni e coraggio.

Link Sponsorizzato

Nel 2017, in Italia, Loredana Scaiano, anche lei alla soglia dei 50 anni, che con Ida Pfeiffer ha in comune il coraggio, i sogni e l’indipendenza (mentale oltre che fisica), lascia tutto, prende per mano Ida e il suo esempio e decide di ripercorrere le sue orme, un giro del mondo che è anche un viaggio verso se stessa e che ha il profumo della libertà, della vita lungo 20 Paesi.

Non riesco a scindere il percorso umano di Loredana da quello di Ida Pfeiffer, non posso non pensare alla straordinaria coincidenza di questo incontro avvenuto a oltre 200 anni di distanza tra due donne che tanto hanno in comune e che Loredana ha generosamente condiviso con il mondo, esattamente come fece all’epoca Ida, ma sfruttando la moderna tecnologia e dando così vita ad un blog che ha puntualmente aggiornato e che col passare del tempo è diventato un punto di riferimento.

Il diario di viaggio di Loredana Scaiano è stato per mesi sotto gli occhi dei lettori che hanno idealmente viaggiato con lei per 134 giorni.

Loredana nel suo Il coraggio della felicità racconta ciò che ha incontrato lungo il cammino, le sue scoperte, le usanze dei popoli che ha conosciuto, i rapporti umani che hanno arricchito le sue giornate, alcune pagine di questo libro sono delle vere pietre miliari, una summa antropologica ricamata di poesia.

Brasile, Patagonia, Valparaiso, Cile, Isola di Pasqua, Polinesia francese, Auckland, Cina, Hong Kong, Singapore, Ceylon, Sri Lanka, India, Golfo Persico, Oman, Dubai, Iran, Armenia, Georgia e Grecia sono i Paesi visitati da Loredana e a ognuno di loro è dedicato un capitolo del suo libro, a ognuno di essi è dedicata una pagina di bellezza.

A questo punto viene spontaneo riflettere sulla grande impresa compiuta da una donna del Sud (Tricarico) che un giorno, semplicemente ha varcato il confine, quello stabilito dalla società, da chi ancora oggi, nel 2020 ritiene che una donna da sola non possa compiere imprese mitiche, da chi ancora ci vede come indifese e incapaci di camminare da sole lungo la strada della vita e le infinite vie del mondo.

Tra tante storie, quella di Il coraggio della felicità emerge perché è un insegnamento concreto, semplice ed immediato rivolto a tutte le donne: siate libere, coraggiose, incosciente e non pensate mai, per nessuno motivo al mondo, che esistano cose che n on potere fare.

A chi consiglio Il coraggio della felicità?

A chi ama il mondo, a chi cerca una spinta per fare il famoso primo passo verso la libertà, a chi cerca ispirazione, a chi viaggia da sempre, a chi non vede l’ora di tornare ad abbracciare il mondo.