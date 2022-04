Schianto sulla statale 274, trattore si ribalta dopo lo scontro con un’auto

SALIGNANO (Lecce) – Scontro sulla statale 274, all’altezza di Salignano ed un trattore si ribalta sulla strada dopo l’impatto con un’auto. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone che si trovavano a bordo dei veicoli.

Per cause ancora tutte da accertare, nel tardo pomeriggio, una Fiat Punto guidata da un giovane di Corsano è entrata in collisione con un trattore alla cui guida vi era un ragazzo di 19 anni di Castrignano del Capo. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud. Il trattore, in seguito all’impatto si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente gli occupanti dei mezzi hanno riportato solo lievi ferite e sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Le cause dell’ incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine che stabiliranno anche eventuali responsabilità.

