Covid, 1628 casi: 231 nel leccese. Muoiono 2 settantenni a Nardò, una dose di vaccino li avrebbe salvati

PUGLIA – L’ondata scatenata dalle varianti del SARS-CoV-2 sembra in discesa. “C’è una sensibile diminuzione dei nuovi positivi in provincia di Lecce” – spiega al telefono il responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Asl, Alberto Fedele. Dunque, il picco dovrebbe essere alle spalle: i segnali sono positivi anche a livello nazionale. A Nardò, il paese dove nelle ultime due settimane sono stati registrati diversi focolai, tanto da diventare la seconda città più colpita, i residenti positivi sono diminuiti: ora sono 200, ma tra le vittime del covid bisogna registrare un 74enne e un 75enne. I due neretini si aggiungono al giudice 80enne: una sola dose di vaccino li avrebbe salvati. Spiace che la vaccinazione abbia subito tante frenare. Lopalco ha dichiarato che per lui andrebbe bene anche lo Sputnik da impiegare subito. Perché no? Intanto i ricoverati in Puglia sono diventati 2.148.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 4 aprile 2021, registra 10.218 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test.

145.113 sono i pazienti guariti.

51.171 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.195 così suddivisi:

78.636 nella Provincia di Bari;

19.674 nella Provincia di Bat;

14.621 nella Provincia di Brindisi;

36.955 nella Provincia di Foggia;

19.129 nella Provincia di Lecce;

31.186 nella Provincia di Taranto;

697 attribuiti a residenti fuori regione;

297 provincia di residenza non nota.