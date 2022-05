L’INPS ribadisce: “Nessuna chiusura o depotenziamento per l’Agenzia Complessa di Casarano”

CASARANO (Lecce) – “Il direttore regionale Inps Puglia Giulio Blandamura rassicura che nessuna chiusura o depotenziamento sono stati previsti per l’Agenzia Complessa di Casarano e smentisce le voci che si stanno diffondendo sul territorio in quanto prive di ogni fondamento. Si prende atto delle criticità economiche e sociali dell’area geografica salentina accentuate dalla pandemia da Covid-19, pur rappresentando che le misure organizzative che riguardano l’Agenzia complessa risultano parametrate sul bacino di utenza territoriale. La carenza di personale è un fenomeno che, purtroppo, caratterizza tutte le Sedi Inps a causa dei recenti e numerosi pensionamenti, la cui soluzione è legata alle prossime procedure concorsuali di assunzione di personale finalizzata a garantire il turn over.” Lo comunica in una nota il direttore regionale Inps Puglia Giulio Blandamura.

Link Sponsorizzato