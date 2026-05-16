L’arbitro di Sassuolo – Lecce: il fischietto romano La Penna è alla settima volta con i giallorossi, manca ancora la vittoria

La partita sarà arbitrata dal Signor Federico LA PENNA della Sezione A.I.A. di Roma 1. L’arbitro LA PENNA ha 42 anni. È nato il 7 agosto 1983 a Roma dove risiede. Professione: Avvocato (dal 2011).

Ha esordito in Serie B il 25 agosto 2012 in Pro Vercelli – Ternana (1-0)

Ha esordito in Serie A il 19 maggio 2013 in Atalanta – ChievoVerona (2-2)

Ha arbitrato, finora, 320 partite delle quali 99 in Serie A, 131 in B e 14 in Coppa Italia.

Con l’arbitro La Penna il Lecce non ha mai vinto e il Sassuolo non ha mai perso.

Ha diretto, finora, SEI partite dei giallorossi (CINQUE in Serie A e UNA in Coppa Italia; le prime cinque fuori casa). Il bilancio dei giallorossi è di DUE pareggi e QUATTRO sconfitte.

Questi i precedenti:

11.08.2018 Genoa – LECCE 4-0 ( 3° Turno di Coppa Italia – reti: 2’, 9’, 18’ e 38’ del polacco Krzyortf Piątek; è l’unico ad aver segnato 4 gol al Lecce in una partita di Coppa Italia)

26.08.2019 Inter – LECCE 4-0 (reti: 21’ Brozovic, 24’ Sensi, 60’ Lukaku, 84’ Candreva – al 76’ espulso il giallorosso Diego Farias Da Silva per comportamento scorretto – esordio in assoluto nel Lecce di Romario Sandu Benzar e Luca Rossettini – esordio in campionato di Farias Da Silva, Gabriel e Gianluca Lapadula) – spettatori: 64.188)

21.01.2023 Verona – LECCE 2-0 (reti: 40’ Depaoli e 54’ Lazovic – spettatori 19.955 dei quali 2.776 tifosi leccesi solo nel settore ospiti)

27.11.2023 Verona – LECCE 2-2 (reti: al 30’ e 69’ Gonzalez Joan. per il Lecce e 41’ Ngonge e 77’ Djuric per il Verona – in Serie A il Lecce non ha mai vinto a Verona – spettatori 16.730 dei quali 1.512 leccesi solo nel settore ospiti)

27.04.2025 Atalanta – LECCE 1-1 (reti: 29’ Karlsson su rigore per il Lecce e 69’ Retegui su rigore per l’Atalanta – la partita in programma il 25 aprile è stata rinviata per la morte del fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita avvenuta il 24 aprile, incredibilmente, di solo 48 ore, ciò ha creato indignazione non solo nell’ambiente giallorosso ma in tutto il mondo sportivo nazionale – la società giallorossa, in polemica con la Lega che non ha rispettato il lutto, ha giocato con una maglia bianca con un fiocco nero e con la scritta “nessun valore – nessun colore”. Il presidente Sticchi Damiani, in una nota, ha definito la gara “la partita dei valori calpestati” – spettatori 21.875)

06.04.2026 LECCE – Atalanta 0-3 (reti: 29’ Scalvini, 59’ Krstović, 73’ Raspadori – il Lecce ha iniziato la partita con 10 stranieri e nella ripresa ne sono subentrati altri 4; è la prima volta che accade in campionato – spettatori 24.884)

… ha, inoltre, arbitrato la seguente partita del Lecce Primavera:

28.10.2006 Palermo U. 19 – LECCE U. 19 3-0 ( Campionato “Primavera”)

————————————————————————————————-

L’arbitro LA PENNA con il SASSUOLO

Ha diretto, finora, 9 partite dei neroverdi emiliani (6 in Serie A e 3 in B) Il bilancio del Sassuolo è di 5 vittorie e 4 pareggi.

Le partite in casa sono state 6 con 5 vittorie e 1 pareggio .

Quelle fuori, quindi, sono state 3, tutte pareggiate.