Sassuolo – Lecce: è la quinta volta in casa dei neroverdi, due anni fa fu festa grande per i giallorossi

Per la 37esima giornata (18esima del girone di ritorno e penultima del campionato) il Lecce, dopo oltre due anni, ritorna allo stadio “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia (fu inaugurato nel 1995 con il nome di “Stadio Giglio” che ha tenuto fino al 2012, poi fino al 2014 si è chiamato “Stadio Città del Tricolore” per poi assumere, sempre dal 2014, l’attuale denominazione), È uno dei cinque stadi d’Italia di proprietà di una società di calcio. La città di Sassuolo (in provincia di Modena) non ha un impianto adeguato alle esigenze della Serie A e B; il suo piccolo stadio “Enzo Ricci” viene utilizzato per gli allenamenti e per le partite del settore giovanile e della squadra femminile. Ѐ la quinta volta che le due squadre si affrontano in Emilia – Romagna in campionato. È la quarta volta che accade in Serie A. Il mini-bilancio del Lecce delle precedenti quattro partite in casa dei neroverdi è di una vittoria (0-3 in Serie A), un pareggio (1-1 in Serie B ), due sconfitte (un 4-2 e un 1-0 in Serie A).

La squadra emiliana nel suo oltre un secolo di vita (fu fondata nel 1920) per diverse decine di anni ha militato nei campionati minori, dalla Serie D in giù. Solo nel 1983 approdò per la prima volta in Serie C2, nel 2008 (con mister Massimiliano Allegri) ottenne la prima promozione in Serie B e nel 2013 arrivò la prima storica promozione in Serie A (con mister Eusebio Di Francesco in panchina). Dalla stagione 2013\14, tranne il campionato 2024/25 in Serie B, ha militato sempre in Serie A e l’ha fatto anche con buoni e apprezzabili risultati.

Dell’attuale campionato di Serie A il Sassuolo è l’unica squadra di una città (ha poco più di 40.000 abitanti) non capoluogo di provincia. .Il Sassuolo è una delle sei quadre di una città non capoluogo di provincia che ha giocato in Serie A.

Il Sassuolo è la squadra n. 45 che il Lecce ha affrontato in Serie A ed è l’ottava squadra della regione Emilia – Romagna che il Lecce ha incontrato in Serie A.

Sassuolo – Lecce non si è mai giocata in altre competizioni.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato nel giorno 17 maggio, fuori casa, le seguenti otto partite una in Serie A (nel 2009 a Bologna ko per 2-1), quattro in B con due pareggi e due sconfitte, due in C con due ko e un play-off (nel 2021 a Venezia ko per 1-0).

La prima partita in casa dei neroverdi emiliani risale a più di sedici anni fa. Anche allora non si giocò a Sassuolo, ma, sempre per il motivo suddetto, allo stadio “Alberto Braglia” di Modena. Quell’incontro si disputò in Serie B, alla 21esima giornata (di sabato alle 15,30), il 9 gennaio 2010 (ultima giornata del girone di andata). I giallorossi di mister Luigi De Canio contro i neroverdi allenati, allora, dal mister Stefano Pioli, davanti a 3.264 spettatori, riuscirono a portarsi in vantaggio nel secondo tempo, al 70’, con l’algerino Djamel Mesbah, ma dopo cinque minuti, al 75’, arrivò il pareggio dei padroni di casa con Alessandro Noselli (fu il migliore marcatore della sua squadra con 18 reti); finì, quindi, 1-1. L’arbitro fu il signor Paolo Tagliavento di Terni. Il Sassuolo giocò con questa formazione: Bressan; Polenghi, Piccioni, Minelli, Bianco; Fusani (68’ Quadrini), Magnanelli, Riccio; Salvetti; Noselli, Masucci (61’ Martinetti). Il Lecce, invece, si contrappose con: Petrachi; Angelo, Terranova, Fabiano, Mazzotta; Munari, Giacomazzi, Vives, Mesbah; Defendi; Baclet.

Per il Lecce quel campionato, il 2009\10, si chiuse in modo trionfale. Proprio all’ultima giornata, guarda caso contro il Sassuolo al Via del Mare (0-0) , raggiuse il primo posto e, quindi, ottenne la promozione in Serie A (fu l’ottava). La classifica finale fu: Lecce, primo con 75 punti davanti al Cesena con 74, entrambe promosse direttamente in A e a queste si aggiungerà il Brescia (72) che vincerà i play-off. Il Sassuolo disputò un ottimo campionato e si classificò al quarto posto con 69 punti davanti al Torino con 68. Il Lecce raggiuse, così, per la prima volta il primo posto in Serie B in solitario. Nella stagione 1984\85 fu anche primo, ma in coabitazione con il Pisa (le due squadre ottennero, entrambe, 50 punti).

La seconda partita si giocò in Serie A, allo stadio di Reggio Emilia il 4 luglio 2020, alla 30esima giornata, anche questa di sabato, ma alle ore 19,30 (il campionato, anzi tutto il calcio, per la nota pandemia fu sospeso con decreto del Governo nei primi giorni di marzo e riprese dopo più di tre mesi e mezzo di sosta, dopo la metà di giugno). Il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi sconfisse il Lecce di mister Fabio Liverani per 4-2. I neroverdi si schierarono con: Consigli; Müldür (84’ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (57’ Peluso); Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè (46’ Ɖuričić), Boga (84’ Magnanelli; aveva giocato, come abbiamo visto, anche nella partita del 2010. Francesco Magnanelli si è ritirato nel maggio del 2022 lasciando il Sassuolo dopo 17 anni con 520 presenze nelle varie competizioni; nessuno come lui nella storia del Sassuolo. La sua maglia, la n. 4, è stata ritirata); Caputo. In panchina c’era il ventenne Giacomo Raspadori. I giallorossi risposero con: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione (66’ Falco), Tachtsidīs, Barák; Šachov (66’ Mancosu); Farias, Babacar. L’arbitro fu il signor Davide Massa di Imperia. Le reti: 5’ Caputo (S), 27’ Lucioni (L), 63’ Berardi (S) su rigore (fallo di Paz su Ferrari), 67’ Mancosu (L) su rigore (fallo di Marlon su Babacar), 78’ Boga (S), 83’ Müldür (S). Partita a “porte chiuse”.

La terza e penultima partita si disputò il 20 agosto 2022, alla seconda giornata. Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi sconfisse il Lecce di mister Marco Baroni per 1-0. La rete: 40’ Berardi. I neroverdi giocarono con: Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Rogério; Frattesi (80’ Harroui), Maxime Lopez, Henrique (64’ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (64’ Defrel), Kyriakopoulos (94’ Ayhan). I giallorossi, si schierarono, invece, con: Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70’ Helgason), Hjulmand, González (80’ Askildsen); Strefezza (90’ Listkowski), Ceesay (80’ Colombo), Di Francesco (46’ Banda). Arbitro: Andrea Colombo di Como. Spettatori 9.219 dei quali 1.157 leccesi nel settore ospiti Ci fu l’esordio di Kristoffer Askildsen.

L’ultima partita si è giocata il 21 aprile 2024, alla 33esima giornata (di domenica alle ore 12,30). Il Sassuolo di mister Davide Ballardini fu sconfitto dal Lecce di mister Luca Gotti con un secco 0-3. Le reti: 11’ Gendrey, 15’ Dorgu, 61’ Piccoli. I neroverdi giocarono con: Consigli; Toljan, Erlić, G. M. Ferrari, Viti (46’ Doig); Henrique, Thorstvedt (65’ Lipani); Defrel (46’ Mulattieri), Bajrami (46’ Volpato), Lauriené (85’ Ceide); Pinamonti. I giallorossi si contrapposero con: Falcone; Gendrey (85’ Venuti), Baschirotto, Pongračić, Gallo; Oudin, Blin, Rafia (56’ J. González), Dorgu (75’ Berisha); Piccoli (75’ Sansone), Krstović (85’ Pierotti). L’arbitro fu il signor Daniele Doveri di Roma 1. Spettatori 16.210 dei quali circa 4.000 leccesi. Alla fine il Lecce si classificherà al 14° posto con 38 punti (se avesse perso avrebbe dovuto fare lo spareggio-salvezza con il Frosinone) e otterrà l’ottava salvezza e il Sassuolo sarà 19° con 30 punti e retrocederà in Serie B.