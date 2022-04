“IntegrAzione: i 30 anni del grande esodo albanese in Italia”, oggi si inaugura la Docu-Mostra di Vittorio Arcieri

LECCE – Sabato 26 giugno nella città di Lecce sarà inaugurata la Docu-Mostra “IntegrAzione: i 30 anni del grande esodo albanese in Italia”, presentata da Integra Onlus e curata dal fotoreporter Vittorio Arcieri: l’evento si terrà presso la Biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri, alle ore 19, con la partecipazione della Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, della Console Albanese Gentiana Mburimi, della professoressa Rosita D’Amora Università del Salento e del Presidente del Polo BiblioMuseale Luigi De Luca .

Con questa mostra fotografica Integra Onlus Aps, impegnata da anni nella promozione del dialogo interculturale e in progetti di accoglienza e reale integrazione in favore dei migranti, ritorna a celebrare lo storico anniversario degli sbarchi degli Albanesi sulle coste pugliesi, ricordando il dolore e la speranza di un popolo oppresso dal regime che guardava all’Italia come una nuova terra promessa, nonché la straordinaria generosità della gente di Puglia che si prodigò per far fronte all’emergenza.

La mostra, lanciata con successo nel marzo del 2011, in occasione del 20 ennale dell’Esodo presso l’Ambasciata d’Albania a Roma, proprio come un dono alla fratellanza tra i due popoli dirimpettai e rinnovata in occasione del trentennale degli sbarchi del 1991, gode del alto patrocinio del Mibac, della Regione Puglia, del Polo Biblio-Museale di Lecce, della Città Metropolitana e Comune di Bari, dell’Università del Salento, della Lega Italiana Diritti dell’Uomo, nonché dell’Ambasciata d’Albania a Roma e del Consolato Generale d’Albania a Bari, del Ministero della Cultura dell’Albania, del Movimento Lavoratori Cristiani, dell’Associazione Integra Solidale Odv e but not list dei partner albanesi: The Bridge for Future Foundation, del Klik Ekspo Group e della Casa Editrice “Botimet Dritero” con la quale si è realizzato il Catalogo bilingue della DocuMostra.

La mostra fotografica farà successivamente tappa a Bari (20 luglio – 10 agosto) Tirana (3-15 Settembre) e Valona (16-30 settembre) e diverse città italiane tra cui Roma (25-30 Ottobre) e Milano (20-30 Novembre).

La DocuMostra, attraverso il lavoro instancabile della Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su quell’esodo epocale che ha segnato la nostra storia politica e sociale e ha determinato la storia delle politiche migratorie in Italia, per sollecitare poi un approfondimento delle problematiche legate ai fenomeni migratori odierni e per sollecitare una riflessione sulla necessità di elaborare nuove strategie europee e nazionali per una effettiva integrazione dei migranti e per scongiurare le tragedie immani che continuano ad avvenire nei nostri mari.

Vittorio Arcieri è nato a Bari, fotoreporter e giornalista pubblicista. Precedentemente fotografo per la Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno e del Corriere della Sera. Realizza diversi reportage di attualità e di cronaca per diverse testate giornalistiche nazionali ed estere. Nel 2010 fonda la S.r.l. che si specializza nella produzione video fornendo le videonews per la sezione web dei vari quotidiani nazionali e le troupe per le testate televisive regionali e nazionali.

Diverse le mostre fotografiche e i libri sulla cultura e le tradizioni quali, Terra di Bari, Le maschere apotropaiche, Pane e Birra.

La mostra “Integrazione” raccoglie gli scatti che documentano il fenomeno dell’immigrazione albanese principalmente verso la costa pugliese, iniziato nel 1990 e durato alcuni anni.

