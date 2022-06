Covid, 127 nuovi casi in Puglia: la provincia di Lecce ancora con più casi dopo Bari. 21 pazienti nelle terapie intensive pugliesi. Via ai vaccini senza prenotare

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 127 nuovi casi tra i residenti pugliesi. La provincia di Lecce risulta ancora una volta quella con più positivi, superata solo da Bari, che però ha il triplo dei residenti. Ciononostante non si segnalano situazioni critiche nei paesi. Nonostante i nuovi focolai a Melendugno e Porto Cesareo: tutto sembra sotto controllo. Sono 3.741 le persone attualmente positive in Puglia, 182 i ricoverate in area non critica e 21 i pazienti in terapia intensiva. La vaccinazione, per ora, sembra aver arginato la variante delta. Tutte le Asl spingono sull’acceleratore. Da lunedì 13 settembre in Asl Lecce si accede alla vaccinazione senza prenotazione. Le persone residenti dai 12 anni (compiuti) possono recarsi nei Punti vaccinali della provincia per ricevere la prima dose di vaccino

antiCovid.

NUOVI CASI PER PROVINCIA: Provincia di Bari: 51 Provincia di Bat: 11 Provincia di Brindisi: 8 Provincia di Foggia: 18 Provincia di Lecce: 33 Provincia di Taranto: 3 Residenti fuori regione: 0 Provincia in definizione: 3