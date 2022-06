Gallipoli, Minerva in piazza con l’entusiasmo di 192 candidati: sostegno largo. Fasano comunica alla Vendola. Murra, la corsa solitaria

GALLIPOLI – Il sindaco uscente, Stefano Minerva, e la sua coalizione tornano in piazza, oggi 12 settembre alle ore 21.30. Dopo il primo comizio inaugurale di domenica scorsa e quello nel Quartiere San Gabriele di giovedì 9 settembre, il progetto Una città unita torna nel cuore pulsante di Gallipoli, nella centrale piazza Tellini. Focus della serata la presentazione di alcune delle liste della coalizione: sul palco insieme al candidato e attuale Sindaco Stefano Minerva interverranno Gianpaolo Abate, consigliere uscente e capogruppo della lista Noi Giovani con Minerva, Raffaella Alessandrelli per la lista Fratelli di scoglio, Angela Garzia per Cantiere 73014, Teresa Chianella per Popolari per Gallipoli, Carlo Ferrari per il Movimento 5 Stelle, Massimo Esposito per la Puglia in più, Tony Piteo per i Democratici e Giancarlo Padovano per La Forza del cuore. Punti programmatici e presentazione dei candidati: entra nel vivo la campagna elettorale, con un calendario fitto di incontri e personalità importanti dello scenario nazionale.

“192 candidati, pronti a metterci la faccia e il cuore – commenta Minerva – Qualcuno ci ha chiamato esercito, non lo siamo, non combattiamo: la nostra non è una guerra. Mi piace chiamarci squadra, una famiglia allargata, unita da un sentimento straordinario nei confronti di questa città. Perché questo siamo, una coalizione, una città unita. Come sempre fatto, sono e siamo a disposizione della città, non ho bisogno di un palco per poterlo dire, ciò che gli altri promettono è stata la mia quotidianità per cinque anni”.

Intanto, Flavio Fasano adotta una comunicazione vendoloana, come spiega su Facebook: “Buona domenica care Amiche ed Amici! Nella manifestazione di presentazione dei candidati delle liste che mi sostengono HO PUBBLICAMENTE DETTO di utilizzare la stessa “tecnica di comunicazione” che usò VENDOLA perché è identico il tentativo di gettare DISCREDITO su di me! NESSUN PLAGIO quindi ma SOLO dichiarata ANALOGIA!”.

Intanto, Luca Murra continua la sua corsa solitaria in una Gallipoli con il centrodestra a pezzi, visto che Barba sta con Fasano, Di Mattina con Minerva. Fratelli d’Italia, il partito che fa capo a Giorgia Meloni, è in campo per una corsa solitaria. Ecco la lista per Luca Murra sindaco: Abbate Felice, Bianco Anna, Carratta Maria Assunta, Cataldi Roberto, Cimbasso Alberto, Colloridi Francesco, Cristiani Raffaella, Lembo Michele, Miggiano Antonio Maria, Nicchiarico Roberto, Orlando Serena, Patricelli Franco, Prete Antonio, Spagna Elisa, Spinola Giordano.