Profazio e Chiriatti premiati a Li Ucci Festival a Cutrofiano, oggi gran finale con Antonio Castrignanò

CUTROFIANO (Lecce) – Ieri sera si è svolta la sesta serata del festival Li Ucci presso la Masseria l’Astore di Cutrofiano. In apertura il conferimento del premio “Riconoscimento Cultura d’onore” a OTELLO PROFAZIO cantastorie calabrese e a LUIGI CHIRIATTI ricercatore di tradizione orale.

A seguire, la prima parte del concerto-evento de LI UCCI ORKESTRA realizzata con il sostegno di Puglia Sounds per il progetto Live in Puglia.

Link Sponsorizzato

Insieme all’orchestra di 20 elementi, alle tante voci ospiti del panorama salentino e ai danzatori dell’orchestra si è esibito anche NANDU POPU dei Sud Sound System nella veste di testimonial del festival.

Dopo una settimana di concerti, mostre, presentazioni, incontri, un premio assegnato a Otello Profazio e Luigi Chiriatti, una bicicletta “culturale” e le degustazioni con gli Assaggiucci, sabato 11 settembre alla Masseria L’Astore di Cutrofiano si conclude l’undicesima edizione de Li Ucci Festival, organizzata da Sud Ethnic aps, in collaborazione con il Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari. La serata (POSTI ESAURITI), che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), prenderà il via alle 21 con “Voci di terra nostra”, formazione nata all’interno del collettivo de Li Ucci Festival per dar spazio alle voci e ai canti nascosti eseguiti con voci e strumenti della tradizione con arrangiamenti rispettosi delle tradizione. A seguire la seconda parte (dopo l’avvio di venerdì) del concerto de Li Ucci Orkestra con la partecipazione del testimonial Antonio Castrignanò, cantante, musicista e compositore.

1 of 9