“Lecce piccola città ribelle”, la mostra fotografica al Convitto Palmieri

LECCE – Al Convitto Palmieri prosegue la mostra fotografica ‘Piccola Città Ribelle’ promossa dall’associazione culturale “Lecce 77” insieme al Polo Biblio Museale di Lecce, sui movimenti giovanili culturali e politici degli anni Settanta a Lecce.

L’appuntamento del 30 Dicembre alle ore 18 nel teatrino del Convitto, è dedicato alle produzioni musicali di quegli anni, che costituiscono una storia poco conosciuta in cui gruppi come La Mela d’Oro, Forum, Trio Cos, e poi i più noti Band Aid, hanno rivitalizzato l’ambiente musicale salentino riferendosi alle nuove tendenze della musica internazionale e – nel caso de La Mela d’Oro – reinventando in chiave progressive anche temi e ritmi della pizzica; progetti espressivi e musicali ancora vitali, come dimostra la recente pubblicazione del nuovo album “Band Aid 2020”. Storie di un contesto il cui vero protagonista era il Movimento e che si esprimeva anche nelle canzoni di cantautori ancora attivi sulla scena, come Beppe Elia e Max Vigneri.

La “Musica ribelle salentina tra anni ’70 e ’80” sarà presentata da Mino Toriano, con Raffaele Gorgoni, Mauro Marino e il direttore del Polo biblio-museale Luigi De Luca.

Seguirà l’esibizione degli Anima Lunae, con Beppe Elia (voce), Ronny Leva (tres cubano), Mino Toriano (chitarra) e Ramon Perez (percussioni). L’ingresso è gratuito. Si accede con green pass.

La mostra fotografica “Lecce piccola città ribelle” è un viaggio all’interno del movimento che nel 1977 ha attraversato l’Italia come il Salento, segnandone il futuro. Una stagione straordinaria, che ha cambiato non solo la politica ma i costumi e gli stili di vita di una provincia, fino ad allora ancorata al suo passato.

A distanza di oltre 40 anni da quegli eventi, l’Associazione “Lecce 77” vuole far conoscere – in particolare ai giovani di oggi – il cammino che ha contraddistinto quegli anni: la protesta studentesca, il femminismo, i fermenti creativi nella musica e nel teatro, l’antifascismo militante, le lotte operaie e quelle per la casa. Una presa di coscienza collettiva, che ha lasciato tracce rilevanti e diffuse nella storia di questa terra, proiettandola verso una dimensione contemporanea.

Si tratta di un itinerario storico, politico e culturale, che attraverso decine di immagini e filmati provenienti da archivi privati, intende ricostruire e raccontare la stagione di fine Anni Settanta del secolo scorso, che ha fortemente connotato le aspirazioni e i percorsi individuali e collettivi non solo dei giovani salentini ma dell’intero Paese. Una testimonianza sugli ideali e sulla formazione intellettuale di quegli anni, che interessò una nuova generazione di uomini e donne nell’impegno quotidiano per rendere migliore, pur tra mille contraddizioni, le condizioni di vita e di lavoro di Lecce e del Salento.

Un racconto di approfondita valenza sul patrimonio di conoscenze, intuizioni, nuovi saperi ed elaborazione politica, che attraversò la ricerca, la musica, il teatro, l’arte, il femminismo, le lotte sindacali e studentesche, gettando un seme fecondo su territori culturali rimasti sino ad allora inesplorati, capaci però di indicare e aprire nuovi orizzonti ancora oggi sedimentati in numerose realtà del territorio salentino.

Questa mostra fotografica vuole essere la prima tappa di un percorso per ricostruire le passioni vitali di quel tempo con immagini, documenti ed eventi culturali, che si concretizzerà nel corso del 2022.

