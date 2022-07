La mostra personale di Stefania Foscarini, avvocata e artista: le sue opere raccontano la parte più inconscia e intima della personalità umana

Stefania Foscarini, avvocato e artista molto apprezzata in tutta Italia. Lecce le dedicherà una mostra personale dal 15 al 27 aprile presso la Galleria Arca in via Palmieri n.28.

Originaria di San Pietro Vernotico (Br), Stefania vive a Martano (Le) ed è figlia d’arte: è stato suo padre, infatti, a trasmetterle la passione per il pennello che lei, tra colori e materia, è riuscita a utilizzare al punto di fare, della pittura, una vera e propria professione.

La professione del cuore e dei sentimenti, come dice lei. E noi l’abbiamo intervistata.

Stefania, quando è nata la tua passione e come si concilia con il tuo lavoro di avvocato?

La mia vocazione per la pittura non ha una data precisa, nasce insieme al mio primo vagito; sin da piccola, infatti, ho manifestato la mia attitudine verso il disegno e ogni tipo di espressione artistica.

Ho ereditato l’inclinazione verso la pittura da mio padre Pietro, il primo ad aver creduto in me e nelle mie capacità, tanto da suggerirmi gli studi presso il Liceo Artistico Sperimentale di Lecce, luogo in cui ho iniziato a maturare la mia sensibilizzazione verso l’arte.

Attualmente esercito la professione di avvocato che occupa gran parte del mio tempo, ma il desiderio di dipingere non ha limiti temporali, per cui le mie tele nascono ad ogni ora del giorno e della notte, ossia quando, in autonomia, “decidono di venire al mondo”.

Stefania, cosa vuoi dire al mondo con i tuoi dipinti?

Le mie tele esprimono sentimenti reconditi, inconsci, la parte più intima e segreta della mia personalità, del mio cuore; qualcuno definisce la mia arte come qualcosa che “ti viene fisicamente incontro”, un’impronta stilistica e creativa istintiva, immediata, imprevedibile, che comunica la mancanza di freni emotivi e permette, al mio fruitore, di “lasciarsi andare” nella percezione di ogni immagine e sfumatura di colore.

Credo fortemente nella potenza del cuore e di ciò che l’essere umano produce attraverso le proprie emozioni e sensazioni, e vorrei che l’uomo imparasse ad “ascoltarsi” di più, a dar voce ai propri desideri più profondi, senza condizionamenti e vincoli esogeni che spesso portano solo a danneggiare l’animo umano.

Come scegli i colori? E i tratti?

La scelta dei colori e delle tonalità, così come della tecnica, trae spunto dal contestuale stato d’animo; tutto nasce da un attimo, un impeto: un’immagine che prende forma quasi da sé, nulla di predefinito o predeterminato.

La mia mano viaggia praticamente da sola, senza meta; e dà vita a qualcosa che è frutto della mia essenza.

Dopo Lecce, quale sarà il tuo prossimo progetto?

Dopo la mostra presso la Galleria Arca in Via Palmieri n.28, dal mese di maggio esporrò i miei dipinti presso “OSTERIA 203” in Viale Francesco Lo Re, n.39.

Sono in contatto con “Fabbrica del Vapore 1928” presso Milano per un’esposizione nei prossimi mesi, e in estate sarò presente con le mie opere in una delle più suggestive kermesse storico-culturali del Comune di Martano, “Cortili Aperti”.

Resta invariato il mio progetto più importante: dar vita ai sentimenti sulle mie tele.

Un infinito GRAZIE a te Caterina.

Vi aspetto tutti dal 15 al 27 Aprile presso Galleria Arca in via Palmieri n.28 a Lecce.