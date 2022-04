Dimissioni di Lopalco, il plauso di Democrazia e Solidarietà: “Coerenza e coraggio”

LECCE – Le dimissioni del Consigliere Regionale Pier Luigi Lopalco dal gruppo ‘CON Emiliano’ non lasciano alcun dubbio interpretativo: sono maturate dopo che ha constatato la difficoltà nel rapportarsi con il Presidente Emiliano in ordine alle scelte soprattutto di politica sanitaria. “Va riconosciuto al Consigliere Lopalco il coraggio che ha avuto nel non farsi condizionare da nessuno e di aver agito con scienza e coscienza – spiega Il Coordinatore di “Democrazia e Solidarietà, Gigi De Leo – ‘Ho lasciato la mia posizione di assessore, ha dichiarato Lopalco, perché non me la sentivo di accettare scelte mosse da un atteggiamento populista. Ora lascio il gruppo CON perché non riesco davvero, neanche con la più grande buona volontà, ad accettare il trasformismo come una regola di governo. ‘Quelle del Consigliere Lopalco sono affermazioni che dovrebbero far riflettere il mondo politico, perché rappresentano un atto d’accusa nei confronti di Emiliano, colpevole a suo dire, di praticare una politica di governo non di idee e di programmi di ampio respiro, ma semplicemente una politica ridotta ad una continua campagna acquisti per aumentare la sua base elettorale.

La disinvoltura con la quale il Presidente Emiliano accoglie tutti coloro che cambiano casacca è disarmante e il suo comportamento avvalora la tesi che ci troviamo di fronte al più becero trasformismo.

Non ci sono ragioni che possano giustificare tale disgustosa pratica, perché questa costituisce una minaccia alla democrazia che fonda le sue radici sui valori di Lealtà, Trasparenza, Onestà, Senso di Responsabilità.

Ha ragione il Consigliere Lopalco quando sostiene che “le liste civiche non possono diventare un carrozzone su cui salire alla bisogna e, soprattutto, non possono esaurire il loro ruolo in quello di una spregiudicata macchina elettorale”, lui che aveva abbracciato “l’idea del civismo come una opportunità per il cittadino di mettersi in gioco’.

Alla luce di queste situazioni, come Associazione ‘Democrazia e Solidarietà’ siamo sempre più convinti che il “civismo” non può avere futuro politico in assenza di strategie politiche e ancor meno il “civismo” messo in campo da Emiliano che, come ha sostenuto un autorevole commentatore, si ‘configura solo come strada certa per avventure trasformistiche, guidate ad arte da chi vuol mantenersi in sella, ma senza una visione politica che apra realmente alla partecipazione dei cittadini’.

Il “civismo” come ha dichiarato il coordinatore di “Democrazia e Solidarietà ” Gigi De Leo, non può sostituire la funzione e il ruolo dei partiti che hanno una storia, una tradizione e una cultura politica ben definite.

La crisi del sistema che oggi stiamo vivendo è riconducibile proprio alla dissoluzione dei partiti, non essendo più strumenti di partecipazione alla vita politica dei cittadini.

Dinanzi a questo scenario, la nostra associazione “Democrazia e Solidarietà,” espressione della cultura cattolica-liberal-democratica, si è costituita con l’obiettivo di dare voce a quanti non trovano ascolto negli attuali istituti democratici.

È nostra intenzione riunire tutti coloro che hanno ancora passione civile e vogliono essere protagonisti di un vero processo di rinnovamento attraverso la riscoperta dei valori comuni a molti di noi: SOLIDARIETÀ, ONESTÀ, GIUSTIZIA SOCIALE.

Siamo aperti al confronto e alla discussione con tutti i soggetti politici che insieme a noi vogliono percorrere la stessa strada.

Invitiamo l’Emerito Accademico Professore Pier Luigi Lopalco, Consigliere Regionale, forte della Sua esperienza professionale e politica a darci il Suo contributo di idee, non senza avergli espresso la nostra solidarietà e tutto il nostro apprezzamento per il coraggio che ha avuto nel denunciare il sistema di potere in atto nella nostra Regione che è la negazione della politica”.