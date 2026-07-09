/a>

HomeSpettacoli"Miraj" in scena per il Festival NAT- Nature Arts Technologies
Spettacoli

“Miraj” in scena per il Festival NAT- Nature Arts Technologies

Il suggestivo ex Convento dei Padri Domenicani di Cavallino ospita la performance finale della residenza artistica tenuta dalla compagnia romana Dynamis, ispirata al celebre testo persiano "Il verbo degli uccelli"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging