“Miraj” in scena per il Festival NAT- Nature Arts Technologies

CAVALLINO (Lecce) – Domenica 12 luglio, alle 21, nell’ ex Convento dei Padri Domenicani a Cavallino va in scena “Miraj” della compagnia Dynamis. L’appuntamento fa parte della programmazione del Festival NAT- Nature Arts Technologies (Non indifferente è la natura), curato e ideato da Astràgali Teatro in collaborazione con l’International Theatre Institute Italia – UNESCO. “Miraj”, tratta dal celebre testo iniziatico “Il Verbo degli uccelli” di Fadir Ad-Din Attar, è la performance finale della residenza artistica tenuta a Lecce dalla compagnia teatrale romana nel mese di luglio e sviluppata su testi sapienziali della letteratura mistica Sufi e Persiana.

Dynamis da un anno concentra la sua ricerca sullo studio dei poemi allegorici, semi-allegorici o favolistici della grande tradizione della Persia. Nella scena di “Miraj” si muovono Marta Vitalini, attrice Dynamis, Ludovica Manzo, performer e vocalist, e Filippo Lilli, compositore e sound designer, mediatori di uno spazio segreto e custodi accompagnatori del Miraj, dall’arabo “ascensione”, “scala” o “strumento per salire”, e guide del viaggio notturno che è proposto al pubblico. Il lavoro intreccia il linguaggio performativo e narrativo con quello musicale, ricercando un’apertura a una dimensione immersiva dell’ascolto e dell’esperienza teatrale. La ricerca supera gli ambiti diversi per esplorare una condizione performativa di tempo sospeso, di sfinimento del suono, della parola e dei corpi. Nel viaggio iniziatico il pubblico è invitato a restare in questa sospensione e attraversare la dimensione originaria che dal buio più profondo fa emergere la luce portatrice di visioni. La musica diviene lingua madre, evocatrice di immagini e dei mondi narrativi, la scena teatrale coinvolge gli stessi musicisti attori presenti nella dimensione scenica, ed è linguaggio guida dell’opera.

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi culturali, sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti intrecciano la ricerca teatrale con diverse discipline come la filosofia, la scienza e le arti visive, connettendo il “nuovo” alla Tradizione teatrale.

Dymamis è in Residenza presso Astràgali Teatro per “Caleidoscopi”, il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro sostenuto da “Residenze per Artisti nei territori” edizione 2025-2027 del Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale”) e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.

Ingresso 5 euro.