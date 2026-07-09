Dal 10 al 12 luglio tre serate del Circonauta festival internazionale del circo contemporaneo

NARDO‘ (Lecce) – Peter Shub, Adriano Cangemi, Mr Copini, Trocos Lucos e Duende tra i protagonisti. Piazza Salandra torna a ballare con Yaràkä, Nubras Ensemble e Niuri Te Sule. Nel programma anche Trampolino Vetrina ACCI, il Premio Mr. Thomas e la tavola rotonda “Terra! Arti sceniche e comunità in cammino”

Circonauta non si ferma. Dopo il grande successo di pubblico del primo fine settimana, che ha riempito piazze, vicoli e spazi del centro storico di Nardò, il Festival Internazionale del Circo Contemporaneo torna venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio con un secondo weekend ancora più ricco di spettacoli, musica e occasioni di incontro.

Tre nuove serate per confermare la formula che da dodici edizioni fa di Circonauta un appuntamento capace di tenere insieme la qualità della scena contemporanea internazionale e il carattere popolare della festa: grandi artisti, nuove compagnie, spettacoli gratuiti e a biglietto (popolare), musica dal vivo e una città che diventa, ancora una volta, un grande palcoscenico diffuso. Il secondo weekend vedrà tra i protagonisti Peter Shub, Adriano Cangemi, Mr Copini, la compagnia spagnola Trocos Lucos, Duende con Circo Bestiale, Tsubasa Watanabe e Luca Pastore in un programma che attraversa clownerie, teatro fisico, acrobatica aerea e circo di strada.

UNA PIAZZA CHE BALLA: TORNANO I CANTI DELLE SIRENE E DEI TRITONI

Ma Circonauta è anche un festival da ascoltare e, soprattutto, da ballare. Nel reef notturno di Piazza Salandra tornano I Canti delle Sirene e dei Tritoni, la rassegna musicale che accompagna le serate del festival trasformando la piazza in un grande spazio di festa sotto le stelle.

Nel secondo weekend saranno protagonisti Yaràkä venerdì 10 luglio, Nubras Ensemble sabato 11 e Niuri Te Sule domenica 12, tutti dalle ore 22.00: tre proposte di grande qualità per un viaggio sonoro tra Mediterraneo, contaminazioni world, suggestioni balcaniche e la forza della tradizione salentina. Concerti gratuiti per ritrovarsi, ascoltare e lasciarsi trascinare dal ritmo.

TRAMPOLINO VETRINA ARRIVA A NARDÒ – il famoso premio nazionale arriva per la prima volta nel sud dell’Italia!

Una delle grandi novità di questa edizione è la collaborazione con A.C.C.I. – Associazione Circo Contemporaneo Italia, che porta per la prima volta a Circonauta Trampolino Vetrina 2026, uno dei principali dispositivi nazionali dedicati alla valorizzazione delle nuove creazioni italiane di circo contemporaneo.

Nei tre giorni del festival il pubblico potrà incontrare i progetti selezionati dalla commissione artistica: Cie Nonni’s con “MANIA-C”, Kolektivo Konika con “Matrimonio” e Salvatore Cappello con “POMO – personaggə oltre mea origine”. La vetrina, promossa da ACCI con il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito di Circ_Up 3.0, nasce per offrire visibilità, confronto e nuove possibilità di circuitazione alle esperienze più interessanti della scena emergente italiana.

IL PUBBLICO TORNA A VOTARE PER IL PREMIO MR. THOMAS

Nel secondo weekend prosegue anche il Premio Mr. Thomas, il riconoscimento istituito da Circonauta in memoria di Tommaso D’Aquino, artista del fuoco e compagno di strada del festival.

Il primo weekend ha premiato il grande clown argentino Tomate che si è esibito con uno show che ha lasciato il pubblico emozionato e stupito dalla sua grandezza artistica. Il voto della giuria decreterà lo spettacolo più amato del II Weekend, al quale sarà consegnato il Premio Mr. Thomas. Un riconoscimento che tiene insieme memoria, partecipazione e il rapporto diretto tra chi sta sulla scena e chi quella scena la vive dalla platea.

“TERRA!”: LE ARTI SCENICHE COME STRUMENTO DI COMUNITÀ

Il programma del fine settimana non si esaurisce negli spettacoli. Sabato 11 luglio alle ore 19.00, in Piazza Salandra, si terrà la tavola rotonda “Terra! Arti sceniche e comunità in cammino. Le arti e il circo contemporaneo per i territori, le comunità e lo spazio pubblico”.

L’incontro porterà a Nardò istituzioni e alcune significative realtà del sistema culturale nazionale per discutere del rapporto tra spettacolo dal vivo, rigenerazione dei luoghi e partecipazione delle comunità. Tra le presenze annunciate: Silvia Miglietta, assessora alla Cultura della Regione Puglia; Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture; Maria Grazia Sodero, vicesindaco della città di Nardò, Luisella Carnelli della Fondazione Fitzcarraldo; Luisa Cuttini, direttrice artistica di Circuito CLAPS e rappresentante di ACCI; Cesare Liaci per il Distretto Puglia Creativa; Peppe Nuciari, componente della commissione ministeriale Circhi e Spettacolo Viaggiante e direttore artistico di Marcheinstrada, Paolo Pisanelli, direttore artistico della Festa del Cinema del Reale, insieme ai rappresentanti del Comune di Nardò e del Circonauta Festival.

Un momento di confronto che interpreta pienamente il tema #Terra! scelto per la XII edizione: la terra non soltanto come ambiente e paesaggio, ma come luogo delle relazioni, delle comunità e delle pratiche culturali capaci di riattivare gli spazi pubblici.

Pochi giorni ancora per visitare la mostra fotografica di Stephanie Gengotti “Circus Love_The magical life of Europe’s family circuses – part. 2” presso il Museo della Preistoria di Nardò, in Piazza Sant’Antonio aperta fino al 18 luglio 2026.

Dal 10 al 12 luglio Circonauta torna dunque ad attraversare il cuore di Nardò con un programma che unisce grandi protagonisti della scena internazionale, nuove generazioni del circo italiano, musica da ballare e occasioni di approfondimento. Tre giorni per continuare un viaggio già iniziato con entusiasmo e partecipazione e per vivere ancora una volta il centro storico come luogo di incontro, festa e meraviglia.