Sesto Congresso Territoriale della Provincia di Lecce Uil Fpl

LECCE – Si è svolto a Lecce, il 23 maggio 2022, il 6° Congresso della Uil Fpl della Provincia di Lecce che ha visto la rielezione dell’Avv. Antonio Tarantino alla carica di Segretario Generale della Uil Fpl.

I lavori, hanno visto la partecipazione oltre che del Segretario Nazionale, Dott. Davide De Gregorio, del Segretario Generale Regionale, Dott. Giuseppe Vatinno, del Segretario generale Confederale Lecce, Salvatore Giannetto e di numerosi ospiti del mondo del lavoro, della politica e della società civile, il Sindaco di Lecce, Avv. Carlo Salvemini, l’On. SoaveAlemanno, il Direttore Generale Asl Le2, Dott. Rodolfo Rollo, il direttore della nuova azienda sanitaria “Vito Fazzi” di Lecce, Avv. Stefano Rossi, l’amministratore della società “Sanità Service”, Prof. Luigino Sergio, il Direttore Generale dello IACP di Lecce, dott.ssa Sandra Zappatore.

Il Congresso della Uil Fpl non è stato però solo occasione del rinnovo degli Organismi statutari ma anche un importante momento di approfondimento di tutte le tematiche del Pubblico Impiego.

Ai lavori hanno portato il saluto anche numerosi ospiti del mondo del lavoro, della politica e della società civile, il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, l'on. Soave Alemanno, il Direttore Generale Asl Le2, Rodolfo Rollo

Il Segretario Generale, Avv. Antonio Tarantino, ha dato inizio ai lavori del congresso rivolgendo un pensiero in ricordo di DARIO CAGNAZZO, Dirigente della Uil Fpl della provincia di lecce, venuto a mancare nel mese di dicembre 2021, per evidenziare come i principi ispiratori dell’azione sindacale di Dario erano rivolti ad una incondizionata difesa dei diritti dei lavoratori e della fasce più deboli.

Nella relazione il Segretario Generale, l’Avv. Tarantino, ha esposto in maniera completa ed esaustiva, una specchio della realtà del mondo del lavoro salentino degli Enti Locali, spaziando dalle diverse problematiche che, ancora oggi, affrontano i lavoratori del mondo della Sanità che, dopo essere stati la colonna portante di una guerra estenuante contro il Covid, oggi, si vedono abbandonati e non vedono riconosciuti molti diritti. Ha affrontato l’annosa e scottante problematica della mancata stabilizzazione dei lavoratori O.S.S. della provincia di Lecce che, ancora oggi, nonostante le diverse battaglie legali e promesse, sono ancora in balia dell’incertezza.

Nella relazione sono stati affrontati anche i temi relativi al rinnovo del contratto nazione che, ormai scaduto da quattro anni ed ancora fermo sui tavoli del governo in attesa di sviluppi e, in questo contesto, è stato affrontato anche l’aspetto delle nuove forme di lavoro in attesa di regolamentazione come lo “Smart Working”.

Il Congresso ha messo al centro del dibattito anche la necessità di un vero e concreto rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per i Dipendenti della Sanità e delle Autonomie Locali che riconosca loro il giusto valore dimostrato in questi durissimi anni di pandemia.

Infine, tutti i delegati hanno richiesto attenzione ad una maggiore qualificazione professionale e notevole miglioramento da garantire alle retribuzioni.

Nella Qualificazione Professionale, nell’incremento delle Retribuzioni di tutti i lavoratori del Settore Pubblico e del Privato Sociale e nell’apertura di un confronto con tutti i soggetti istituzionali, la UIL FPL ha individuato i propri puti d’intervento per i prossimi quattro anni.

I lavori del Congresso si sono conclusi con la votazione da parte dei Delegati degli organi statutari, rinnovando il Consiglio Territoriale il quale a votazione unanime ha eletto la nuova Segreteria Provinciale della Uil Fpl composta da: Antonio Tarantino – Segretario Generale; Damiano Nicolì – Segretario Organizzativo; Antonio Romeo – Segretario Provinciale Uil Fpl. Biagio Riso – Segretario Provinciale Uil Fpl; Patrizia Errico – Segretaria Provinciale Uil Fpl.

