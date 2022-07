Sport e Salute: l’Urban sport activity di Sport nei Parchi fa tappa nel Salento

LEQUILE – Sarà il Parco Comunale “Papa Giovanni Paolo II” di Lequile, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento, la prima area verde della Puglia destinataall’Urban sport activity e weekend.

La cerimonia di inaugurazione del Parco si svolgerà venerdì 15 luglio a partire dalle ore 18:00, alla presenza delle cinque società sportive individuate che svolgeranno le attività previste dal progetto “Sport nei Parchi” (in questo caso linea di intervento 2), ideato da Sport e Salute – la Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita – in collaborazione con Anci e i Comuni beneficiari e attori.

Link Sponsorizzato

Un nuovo modello di fruizione dei parchi, giardini, piazze e aree verdi, che diventano luoghi dove svolgere attività sportiva gratuita durante il weekend, vere‘Isole di sport’ a sostegno dell’idea di Palestra a cielo aperto diffusa e resa possibile da Sport e Salute. Luoghi gestiti da ASD/SSD del territorio che offrono un programma di attività sportiva all’aria aperta per bambini/ragazzi, donne, over 65, e in generale per la comunità in forma gratuita grazie al finanziamento e alla partecipazione del Comune.

Link Sponsorizzato

Il Presidente e A.D. di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, tiene a precisare: “la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza della linea di intervento 2 del progetto ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Ad animare l’evento del 15 luglio, che prevede due ore di attività (18:00 – 20:00) per chi vorrà registrarsi già dalle ore 17:30, saranno l’Atletica Due Mondi, la S.S.D. Metrò, l’A.S.D. Artedanza Lequile, il Circolo Tennis Lequile e il DojoRoninRyu, con un ricco parterre di attività sportive: Pre-Atletica, Atletica, Pilates, Functional, Training/TRX, Baby Dance, Danza moderna MiniTennis, Self Defence, Self Defence Woman.

A fare gli onori di casa saranno il primo cittadino di Lequile Vincenzo Carlà e il consigliere comunale con delega allo sport Francesco Brunetti; a rappresentare Sport e Salute S.p.A. sarà il Segretario della Sede Territoriale Puglia, Francesco Toscano. Mentre, Annalisa Caputo, coordinatore tecnico del Parco, porterà il saluto di tutte le A.S.D. protagoniste.

L’Amministrazione Comunale di Lequile ha invitato all’appuntamento tutta la comunità locale, convinta della grande occasione di rilancio delle attività sportive del territorio e di forte impatto sociale.