Le Bandiere Blu anche a Frigole (Lecce), Morciano di Leuca e Tricase. 27 vessilli in Puglia. Fuori Castrignano e Patù

ROMA – Il Salento festeggia due nuove Bandiere Blu e consolida la sua presenza tra le località balneari d’eccellenza d’Italia. La cerimonia ufficiale della Foundation for Environmental Education, la Fee con sede a Copenhagen che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento internazionale alle migliori località marittime e lacustri per qualità delle acque, sostenibilità ambientale e servizi, si è svolta questa mattina a Roma. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche Frigole, Marina di Lecce, Tricase (nella foto in copertina, potete vedere anche il Sindaco Antonio De Donno) e Morciano di Leuca, che entrano per la prima volta nella lista delle località premiate rispettivamente con Marina Serra e Tricase Porto, e con Torre Vado.

Sono complessivamente 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu quest’anno, undici in più rispetto ai 246 del 2025. Quattordici i nuovi ingressi, mentre tre Comuni non sono stati confermati. Crescono anche le località lacustri premiate, che salgono a 23, e i porti turistici insigniti del vessillo, arrivati a 87. La Liguria si conferma la regione leader con 35 Bandiere Blu, mentre la Puglia si attesta a quota 27, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo nel panorama turistico nazionale.

Nel Salento la soddisfazione è palpabile, soprattutto dopo l’ingresso delle due nuove località. Confermati anche i riconoscimenti per Lecce con San Cataldo e Acquatina-Frigole, Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli e Nardò. Restano invece fuori Castrignano del Capo con Santa Maria di Leuca e Patù.

Esulta l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecce, Severo Martini: “Abbiamo attuato le prescrizioni, sicurezza delle torrette, accessibilità e sostenibilità ambientale, tantissime iniziative, come plastica e abbiamo portato la bandiera blu anche Frigole. Un successo enorme”. Un risultato che l’amministrazione comunale considera strategico anche sotto il profilo turistico e ambientale, soprattutto per il rilancio delle marine leccesi.

Ecco l’elenco completo delle località pugliesi premiate con la Bandiera Blu 2026: Isole Tremiti – Cala delle Arene; Rodi Garganico – Riviera di Ponente e Riviera di Levante; Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola-Zaiana, Procinisco e Baia di Peschici; Vieste – San Lorenzo e Scialara; Zapponeta – Lido; Margherita di Savoia – Centro Urbano-Cannafesca; Bisceglie – La Salata, Salsello e Scogliera Scalette; Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni e Cala Fetente; Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso; Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri e Torre Canne; Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina e Litorale Torre Canne Sud; Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa e Specchiolla; Lecce – San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole; Melendugno – Roca, San Foca Nord-Centro-Torre Specchia, Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso; Castro – La Zinzulusa e La Sorgente; Tricase – Marina Serra e Tricase Porto; Morciano di Leuca – Torre Vado; Salve – Marina di Pescoluse, Posto Vecchio e Torre Pali; Ugento – Torre San Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini; Gallipoli – Litoranea Sud e Litoranea Nord; Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno e Torre Squillace; Manduria – San Pietro in Bevagna; Maruggio – Commenda, Campomarino e Acqua Dolce; Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo e Baia d’Argento; Pulsano – Marina di Pulsano; Castellaneta – Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzi, Castellaneta Marina e Bosco della Marina; Ginosa – Marina di Ginosa.

TRICASE

“Tricase è bandiera blu – esulta il sindaco Antonio Donno – Oggi siamo a Roma. Per la prima volta nella storia, ritiriamo per le nostre marine uno dei riconoscimenti internazionali più importanti per qualità del mare, servizi e sostenibilità ambientale. È un grande giorno per la nostra città!

Un giorno che Tricase sognava da tempo e che finalmente diventa realtà perché abbiamo smesso di aspettarlo e abbiamo deciso di lavorare affinché potesse davvero accadere. Un obiettivo in cui abbiamo creduto e che abbiamo scelto di costruire passo dopo passo.

Ma la Bandiera Blu non è solo un vessillo da esporre, né tantomeno un punto d’arrivo. È un riconoscimento che rafforza l’identità della nostra comunità e assume un impegno preciso: continuare a proteggere il nostro mare, oggi e negli anni che verranno”.

BANDIERA BLU SULLE MARINE DI MELENDUGNO, REGINE DELL’ESTATE 2026, TRA LE PIU’ LONGEVE D’ITALIA PER SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Anche quest’anno e per il sedicesimo anno consecutivo sventola la Bandiera Blu sulle marine di Melendugno: Torre Specchia, San Foca, Roca, Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea. E così le località marine, compreso il porto turistico di San Foca, si confermano tra le più longeve d’Italia in fatto di sostenibilità e attenzione ai temi della tutela ambientale.

Il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, e la consigliera delegata all’Ambiente, Patrizia Gerardi, sono volati oggi a Roma per partecipare alla cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento da parte della Fee (Foundation for Environmental for Education) che incorona anche quest’anno le splendide spiagge, le scogliere del territorio e il mare, regine dell’estate 2026 per l’eccellente qualità delle acque di balneazione, basata su analisi degli ultimi anni, la gestione ambientale che include la raccolta differenziata, la gestione delle acque reflue e i servizi offerti come il sistema di salvataggio anche sulle spiagge libere, la pulizia dei litorali, l’accessibilità e la presenza di servizi igienici pubblici. Un fattore rilevante per ottenere la Bandiera Blu è stata anche l’educazione ambientale come la promozione di iniziative per sensibilizzare turisti e residenti alla tutela dell’ecosistema.

Sottolinea il sindaco, Maurizio Cisternino: “Siamo fieri e orgogliosi di aver ricevuto anche quest’anno questo prestigioso riconoscimento, che viene attribuito solo alle località marine che rispettano i criteri di qualità dei servizi e di sostenibilità, stabiliti dalla Fee. E’ una grande vittoria di squadra che raggiungiamo ogni anno e da sedici anni a questa parte, sin da quando ero assessore al turismo, grazie alle nostre concittadine e concittadini e agli operatori turistici, attenti alla tutela dell’ambiente. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutta la mia squadra e in particolare alla mia consigliera comunale con delega all’Ambiente, Patrizia Gerardi, che con professionalità e impegno, segue con attenzione la pratica per l’ottenimento della Bandiera Blu, non trascurando alcun minimo dettaglio”.

“L’obiettivo è di arrivare pronti al rispetto dei parametri, fissati dall’Agenda 2030. Non è un capriccio, ma una necessità se vogliamo consegnare alle giovani generazioni un mondo migliore rispetto a come lo abbiamo trovato”, dice la consigliera comunale Gerardi. “Scegliere di adeguarsi ai requisiti richiesti dalla Fee per ottenere la Bandiera Blu, significa rendere le nostre marine sempre più attrattive, considerato che gli abitanti di tutta Europa preferiscono una destinazione attenta alla sostenibilità, quando devono scegliere la la meta ideale per le loro vacanze”.

Del resto il territorio di Melendugno è al quarto posto nella classifica dei paesi più green d’Italia, secondo il prestigioso quotidiano “Il Sole24ore” perché ha scelto di depurare le proprie acque fognanti grazie ad un sistema di fitodepurazione (con le piante) nell’invaso di Carleo, sulla Melendugno San Foca, impianto di depurazione gestito dall’Acquedotto pugliese e divenuto nel giro di pochi anni, un lago artificiale dove svernano gli uccelli migratori diretti verso l’Africa, che viene visitato anche dalle scuole.

Straordinaria è poi la bellezza delle località marine.

Torre Specchia si caratterizza per il susseguirsi di calette. San Foca offre una vasta scelta di spiagge sabbiose: San Basilio – Mora Mora, Le Fontanelle, Li Marangi sino ad arrivare all’insenatura della zia Brizia, molto amata anche dai villeggianti locali. Roca si caratterizza per le sue numerose piscine naturali come Portulignu e li Nfocaciucci, dove si affacciano le rovine del castello medioevale. Ma molto apprezzate sono anche le piscine scavate dall’uomo: le Conche di Pascariello, sempre calme e il Porto, sino ad arrivare alle famose grotte della Poesia: siti archeologici di incomparabile bellezza. Torre dell’Orso si contraddistingue per la sua baia, ma anche per le scogliere come in località Canniceddhe, da dove è possibile tuffarsi nell’azzurro mare e anche sostare per prendere il sole.

Infine arriviamo a Torre Sant’Andrea con i famosi faraglioni a forma di Italia e di Sfinge: opere d’arte formate dalla Natura che purtroppo ha eroso il famoso Arco de Lu Pepe, ribattezzato dai turisti Arco degli Innamorati. Intanto sulla spiaggetta di Torre Sant’Andrea si affaccia il faraglione de La Sfinge che guarda lentamente lo scorrere del tempo, un tempo fatto di vacanze serene, ma anche piene di divertimento, tra fresche e cristalline acque.

Infine qualche curiosità: sono 4378 le spiagge del mondo su cui sventola la Bandiera Blu in 51 paesi. 257 sono i Comuni in Italia per un totale di 525 spiagge. Con 27 Comuni Bandiera Blu la Puglia è la seconda regione d’Italia.

Nelle foto alcuni scorci delle marine di Melendugno e il sindaco con la consigliera assieme ad altri amministratori del Salento e con il presidente della Fee Italia, Claudio Mazza e con il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.

LECCE

Doppia Bandiera Blu per il mare di Lecce, l’assessore Martini a Roma. Il Comune di Lecce ottiene per il 2026 la prestigiosa Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per le marine di San Cataldo e Frigole, entrando così a far parte delle realtà italiane premiate per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi, accessibilità, sicurezza e gestione del territorio.

Dopo il primo riconoscimento ottenuto nel 2024 per San Cataldo, dunque, la Bandiera Blu viene riconosciuta, oggi, anche a Frigole, segnando un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla qualità dei servizi e sulla tutela del patrimonio naturale.

Un risultato storico per Lecce, che consolida il percorso avviato negli ultimi anni sul fronte della tutela ambientale e della valorizzazione della fascia costiera, premiando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per elevare gli standard qualitativi delle marine leccesi.

Il riconoscimento viene assegnato sulla base di rigorosi parametri internazionali che riguardano la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la sicurezza delle spiagge, l’accessibilità, il decoro urbano, la mobilità sostenibile e le attività di educazione ambientale.

La doppia Bandiera Blu rappresenta un traguardo significativo per la città e rafforza il ruolo delle marine come elemento strategico dell’identità turistica e ambientale della città.

“La conquista della Bandiera Blu anche per Frigole, accanto alla conferma di San Cataldo, rappresenta un risultato di grande valore per tutta la città di Lecce – dice il sindaco Adriana Poli Bortone – Le nostre marine stanno finalmente ricevendo il riconoscimento che meritano. La costa leccese è una risorsa straordinaria che per troppo tempo non ha espresso pienamente il proprio potenziale. Oggi Lecce rafforza la propria immagine di città capace di coniugare patrimonio culturale, bellezza naturale e sostenibilità ambientale, con una visione sempre più moderna e competitiva del turismo. A differenza di quanto sostiene qualcvhe vecchio amministratore – sottolinea – solo grazie all’impegno di questa amministrazione comunale si è riuscviti ad ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu anche per le località di Frigole. Evidentemente, gli interventi fatti da questa Amministrazione hanno consentito di ottenere quel riconoscimento che negli anni precedenti non si era riusciti a conseguire”.

“L’ottenimento della Bandiera Blu anche per Frigole assume un significato ancora più importante – aggiunge l’assessore all’Ambiente, Severo Martini – perché arriva dopo la mancata assegnazione dello scorso anno. Un risultato che non ci aveva scoraggiati, ma che invece ha spinto gli uffici a intensificare ulteriormente il lavoro, affrontando criticità e obiettivi con spirito concreto, competenza e determinazione. Dietro questo riconoscimento c’è una macchina amministrativa che ha lavorato con grande caparbietà, spesso lontano dai riflettori, per migliorare standard, servizi e parametri ambientali richiesti da FEE Italia (Foundation for environmental education). È il segno di un’Amministrazione che non si limita a celebrare i risultati, ma che sa anche trasformare le difficoltà in occasioni di crescita e miglioramento. La conferma di San Cataldo e il nuovo riconoscimento per Frigole certificano oggi un percorso credibile e strutturato di valorizzazione delle marine leccesi”.

Il Comune di Lecce ottiene la Bandiera Azzurra 2026, prestigioso riconoscimento nazionale che premia l’impegno per sport, benessere e valorizzazione degli spazi urbani.

Il Comune di Lecce conquista la Bandiera Azzurra 2026, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), assegnato ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione dell’attività motoria, del benessere e della mobilità sostenibile.

Lecce rientra tra le dieci città italiane ad aver ottenuto questo importante riconoscimento per il 2026, a conferma del percorso virtuoso

intrapreso dall’amministrazione comunale nella promozione di stili di vita sani e nella creazione di percorsi e iniziative dedicate al movimento all’aria aperta. Un risultato significativo, frutto del lavoro condiviso tra l’Assessorato allo Sport, l’Ufficio Sport del Comune di Lecce e il referente tecnico del progetto Paolo Zongolo, che hanno seguito con attenzione tutte le fasi della candidatura e della progettazione. Il percorso avviato culminerà con LecceRun, la manifestazione podistica agonistica di 10 chilometri inserita nel circuito Corripuglia, organizzata dall’A.S.D. Tre Casali di Lecce, in programma per domenica 11 ottobre prossimo.

La Bandiera Azzurra valorizza i territori che promuovono la corsa e il cammino come strumenti di salute, inclusione sociale e vivibilità

urbana, incentivando una fruizione sostenibile e attiva degli spazi pubblici.

Nelle prossime settimane prenderanno il via le attività necessarie alla certificazione ufficiale del percorso individuato dal Comune, che sarà

successivamente inaugurato e dotato dell’apposita segnaletica dedicata, diventando un nuovo punto di riferimento per cittadini, sportivi e visitatori.

“Siamo profondamente soddisfatti di questo importante risultato ottenuto per la città di Lecce – dice l’assessore allo Sport, Giancarlo Capoccia – che rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto e della visione che stiamo portando avanti: fare dello sport uno strumento di benessere, inclusione e valorizzazione del nostro territorio. Ottenere

la Bandiera Azzurra significa entrare in una rete nazionale di eccellenza e confermare il ruolo di Lecce come città attenta alla qualità della vita e alla promozione di corretti stili di vita. Desidero

rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici Sport del Comune di Lecce per la professionalità e la dedizione dimostrate in ogni fase del

progetto, al tecnico Paolo Zongolo per la competenza e la passione con cui ha accompagnato questo percorso, e al presidente Gianluca Quarta dell’A.S.D. Tre Casali per l’entusiasmo, la disponibilità e l’impegno

con cui sostiene questa importante iniziativa. Questo riconoscimento appartiene all’intera comunità leccese – sottolinea Capoccia – e

rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a investire nello sport come motore di crescita sociale e culturale della nostra città”.