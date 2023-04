Covid, calano le vaccinazioni: due virus da fronteggiare. 1.644 nuovi casi in Puglia, 424 nel leccese

PUGLIA – Il nostro sistema immunitario dovrà fronteggiare contemporaneamente il Covid19 e l’influenza stagionale stagionale: un rischio per i più vulnerabili e i per nostri sistemi sanitari questo inverno. Quest’anno, però, abbiamo esperienza e conoscenza dalla nostra parte: sappiamo l’importanza della cura tempestiva, ai primi sintomi, con determinati antinfiammatori. Ci sono anche vaccini nuovi in campo. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) insistono sulla necessità della vaccinazione contro entrambi i virus. Lo ribadisce la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides: “I vaccini salvano le vite”. Ma la campagna vaccinale ha subito una brusca frenata anche in Puglia: tutti vivono il covid come un’influenza che si può incontrare e superare senza grandi traumi. Inoltre, vista la possibilità di infettarsi ugualmente anche con il vaccino (con la quarta dose come è successo a Burioni), la diffidenza cresce (anche se la vaccinazione dovrebbe scongiurare la malattia grave).

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.224 (ieri 11.732) test eseguiti e 1.644 (ieri 2.366) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 16,08% rispetto al 20,17% di ieri, al 10,52% di lunedì, al 13,14% di domenica, al 21,75% di sabato, al 13,13% di venerdì, al 14,74% di giovedì, al 14,44% di mercoledì.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 6 di ieri, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato, ai 2 di venerdì e giovedì, ad 1 di mercoledì.

Con 424 nuovi casi (ieri 633) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 543 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 135 a 134 (-1), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.303 a 13.775 (+472).

Dei 134 ricoverati, 126 (ieri 127, -1) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 8, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 543

Provincia di Bat: 57

Provincia di Brindisi: 193

Provincia di Foggia: 172

Provincia di Lecce: 424

Provincia di Taranto: 233

Residenti fuori regione: 17

Provincia in definizione: 5