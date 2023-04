Covid, contagi triplicati. Muore con il covid 14enne che aveva tre dosi di vaccino. 2.366 nuovi casi in Puglia, 633 nel leccese

PUGLIA – L’ondata autunnale avanza: siamo passati dai 15 mila positivi al giorno agli oltre 40 mila attuali in Italia. La scuola sta facendo la differenza. Nell’ultimo report italiano si registrano 15.089 nuovi casi e 51 decessi: il tasso di positività al 18,1%. Continuano ad arrivare brutte notizie sui vaccini: una 14enne vaccinata con 3 dosi è morta nel reparto di rianimazione del Perrino di Brindisi. Ora si cerca di capire quale sia stata realmente la causa del suo decesso, ma testa molto stupore questo caso. Un nuovo studio segnala che non ci sarebbero prove che il Sars-Cov-2 provenga da un laboratorio. Intanto anche nel resto del mondo si torna alla normalità: dopo due anni e mezzo di chiusura totale, il Giappone ha riaperto le frontiere del Paese.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 11.732 (ieri 4.849) test eseguiti e 2.366 (ieri 519) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 20,17% rispetto al 10,52% di ieri, al 13,14% di domenica, al 21,75% di sabato, al 13,13% di venerdì, al 14,74% di giovedì, al 14,44% di mercoledì, al 19,09% di martedì.

Si registrano 6 decessi rispetto a 0 di ieri, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato, ai 2 di venerdì e giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 2 di martedì.

Con 633 nuovi casi (ieri 128) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 786 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 139 a 135 (-4), mentre gli attualmente positivi salgono da 12.786 a 13.303 (+517).

Dei 135 ricoverati, 127 (ieri 134, -7) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 5, +3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 786

Provincia di Bat: 121

Provincia di Brindisi: 253

Provincia di Foggia: 278

Provincia di Lecce: 633

Provincia di Taranto: 256

Residenti fuori regione: 28

Provincia in definizione: 11