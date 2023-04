Mentre calano le vaccinazioni anticovid l’Asl avvia la campagna vaccinale antinfluenzale. 464 nuovi positivi in Puglia, 120 nel leccese

PUGLIA – Mentre calano sempre di più le vaccinazioni anticovid e anche gli esperti ribadiscono che la malattia scatenata dai sottotipi della variante omicron è sempre più simile a un’influenza, l’Asl di Lecce avvia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Ieri, il direttore della terapia intensiva del DEA di Lecce, confermando che sono ricoverati solo due pazienti anziani con malattie pregresse nel reparto covid e affermando che ormai la malattia non scatena più le pericolose polmoniti della prima ondata, ci ha svelato qualcosa di molto importante. Dalla convivenza col virus non si torna più indietro: i tifosi delle restrizioni si rassegnino.

IL VACCINO ANTINFLUENZALE

Intanto ha preso il via la campagna di vaccinazione anti-influenzale in ASL Lecce, come già anticipato su questo giornale dal direttore del SISP, Alberto Fedele due giorni fa. È partita oggi la distribuzione del vaccino anti-influenzale in ASL Lecce a Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta.

Garantita la priorità per gli adulti over 60 anni, per le donne in gravidanza, per le persone di tutte le età con patologie di base, per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, per il personale sanitario (in Puglia per questa categoria è previsto l’obbligo vaccinale).

Tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, con i vaccini anti Covid-19. Le persone interessate rientranti nel target prioritario possono rivolgersi sin da ora al proprio medico.

Domani, martedì 18 ottobre alle ore 12, si terrà un punto stampa al Museo Sigismondo Castromediano, in Viale Gallipoli a Lecce, alla presenza dei Direttori della Direzione strategica e del Dipartimento di prevenzione che riceveranno il vaccino invitando la popolazione target ad aderire alla campagna vaccinale anti-influenzale.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 3.693 (ieri 8.798) test eseguiti e 464 (ieri 1.137 ) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 12,56% rispetto al 12,92% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 5 di sabato, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì.

Con 120 nuovi casi (ieri 332) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 165 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 128 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.327 a 14.275 (-52).

Dei 128 ricoverati, 121 (ieri 121, +0) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 165

Provincia di Bat: 25

Provincia di Brindisi: 64

Provincia di Foggia: 36

Provincia di Lecce: 120

Provincia di Taranto: 50

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 2