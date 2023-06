Covid, nuovo allarme di Fedele: “Decine di contagi e tre morti nelle RSA, troppi fragili senza la quarta dose. 468 nuovi casi in Puglia, 165 nel leccese

PUGLIA – Nelle RSA della provincia leccese aumentano i casi di anziani positivi al covid. “In circa 10 strutture del leccese sono emersi cluster di infezione Covid-19 – spiega il direttore del SISP dell’Asl Leccese, Alberto Fedele – I casi si stanno moltiplicando. In una casa per anziani salentina sono quasi tutti positivi e si registrano 3 decessi. Due su tre anziani fragili sono senza quarta dose. La bassa adesione tra i fragili alla vaccinazione rischiamo di pagarla cara. In 6 strutture leccesi si registrano meno di 10 casi e in 4 più di 20 casi”. Con le cure casalinghe oggi sappiamo come muoverci: il direttore Fedele per i pazienti senza rischi consiglia di affidarsi solo agli antinfiammatori, nei casi di sintomi, altrimenti possono entrare in gioco subito gli antivirali. La provincia leccese continua ad essere quella con più nuovi positivi, secondo il report giornaliero della sanità regionale. “C’è solo una maggiore sensibilità a far emergere il dato reale – commenta il direttore del Dipartimento di prevenzione Alberto Fedele – Altrove è possibile che i cittadini evitino di registrare i tamponi”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 3.948 (ieri 7.351) test eseguiti e 468 (ieri 873) casi: l’indice dei positivi scende all’11,85% rispetto all’11,88% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto a 0 di ieri.

Con 165 nuovi casi (ieri 308) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 111 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 217 a 224 (+7), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.988 a 14.045 (+57).

Dei 214 ricoverati, 213 (ieri 206, +7) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 11, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 111

Provincia di Bat: 35

Provincia di Brindisi: 48

Provincia di Foggia: 48

Provincia di Lecce: 165

Provincia di Taranto: 55

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 1