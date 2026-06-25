Responsabilità per omessa diagnosi di cardiopatia, il tribunale esclude la colpa dell’Asl per la morte del neonato

La vicenda giudiziaria legata al decesso di un neonato, avvenuto dopo un intervento cardiochirurgico per una grave cardiopatia congenita, si conclude con il rigetto integrale della richiesta di risarcimento avanzata dai familiari nei confronti dell’ASL Lecce e del medico curante. Il Tribunale civile di Lecce ha infatti accolto le tesi difensive dell’azienda sanitaria, escludendo responsabilità dei sanitari sia sotto il profilo professionale sia sotto quello del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento morte.

I congiunti del piccolo avevano promosso l’azione sostenendo che il decesso fosse riconducibile alla tardiva diagnosi della cardiopatia congenita e alle presunte omissioni diagnostiche e terapeutiche durante il ricovero neonatale e nelle successive visite pediatriche. L’ASL Lecce, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Basurto, aveva però eccepito in via preliminare la prescrizione delle domande risarcitorie proposte dai nonni del bambino, evidenziando come l’azione esercitata “iure proprio” dai congiunti avesse natura extracontrattuale. La difesa aveva inoltre contestato ogni addebito, sostenendo la correttezza dell’operato dei sanitari e l’assenza di un collegamento causale tra le condotte contestate e il decesso.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL, dichiarando prescritte le domande avanzate dai nonni del minore. Nel merito, il giudice ha fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui la cardiopatia congenita presentava caratteristiche tali da rendere particolarmente complesso il riconoscimento nei primissimi giorni di vita, in assenza di segni clinici specifici che imponessero ulteriori approfondimenti specialistici.

La sentenza ha inoltre condiviso la ricostruzione difensiva dell’azienda sanitaria sul piano del nesso causale, ritenendo che il decesso fosse attribuibile alla gravità della patologia congenita e alle complicanze sopraggiunte durante il successivo intervento cardiochirurgico, e non a ritardi diagnostici o omissioni imputabili ai sanitari del presidio ospedaliero.

Il procedimento si è quindi concluso con il rigetto integrale delle domande risarcitorie nei confronti dell’ASL Lecce e del medico convenuto, con il conseguente assorbimento anche delle domande di garanzia formulate nei confronti delle compagnie assicuratrici. La decisione consolida tre punti ritenuti centrali dalla difesa dell’azienda sanitaria: il riconoscimento della prescrizione delle pretese avanzate dai nonni del bambino, la correttezza dell’operato dei sanitari e l’esclusione del nesso causale tra la gestione clinica del caso e il decesso del neonato, elemento che il Tribunale ha considerato decisivo per respingere la richiesta di risarcimento.