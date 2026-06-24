Nuovo incidente sul lavoro, ferito operaio impegnato nella ristrutturazione di un edificio

Castrignano del Capo (Lecce) – Nuovo incidente sul lavoro, questa mattina, nel Salento.
Un operaio 48enne di Taurisano, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio in via Bellini, a Castrignano del Capo, sarebbe caduto dal solaio da un’altezza di un paio di metri, riportando un trauma cranico e una probabile frattura del braccio
Soccorso dalle persone presenti in quel momento, l’uomo ferito è stato poi portato in ospedale di Tricase.
Sul posto, oltre agli operatori della Asl, sono intervenuti anche i carabinieri di Castrignano del Capo per i rilievi del caso e per stabilire gli esatti contorni di quanto accaduto.
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