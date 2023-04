Il nuovo direttore sanitario dell’Asl di Lecce è Antonio Bray: “Avvicendamento naturale”

LECCE – È stato nominato nella serata di ieri il nuovo Direttore sanitario di ASL Lecce: è Antonio Bray, Medico specialista in Radiodiagnostica e Scienze delle immagini, già Direttore sanitario di ASP Reggio Calabria e ASL Viterbo e Direttore UOC Dipartimentale Telemedicina e Conservazione legale Sostitutiva. Il Dott. Antonio Bray è iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e in possesso di comprovata qualificazione e competenza.

Succede a Roberto Carlà, il cui incarico era scaduto il 30 settembre e prorogato poi in attesa della nomina del Direttore generale, designato con delibera di Giunta regionale n. 1865 del 12/12/2022 nella persona dell’Avv. Stefano Rossi. L’incarico del Direttore sanitario ha la durata di anni tre. Avvicendamento naturale, in base ai tempi previsti dalla norma, e non dimissioni per ragioni di salute del Dott Carlà come erroneamente riportato da una testata. “Ringrazio Roberto Carlà per il lavoro svolto, per aver sempre garantito il supporto necessario in un’azienda così complessa ed eterogenea – ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi – e auguro buon lavoro, oltre a dargli il benvenuto, ad Antonio Bray con cui sono certo affronteremo proficuamente le numerose sfide che investono la sanità salentina”.