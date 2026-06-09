Medicina rigenerativa, sanità d’eccellenza: al Fazzi, con Unisalento e Terme di Santa Cesarea, ricerca avanzata e cura

SANTA CESAREA TERME – “La medicina rigenerativa è una delle ultime frontiere: vuol dire far guarire le ferite e riparare i tessuti danneggiati, sfruttando le proprietà intrinseche del nostro organismo, che ha delle capacità rigenerative”. Con queste parole il professor Enrico Maria Marone, ordinario di Chirurgia Vascolare, ha presentato nella sala convegni delle Terme di Santa Cesarea, venerdì 5 giugno, una delle più importanti novità sanitarie degli ultimi anni per il territorio: la nascita del primo ambulatorio pubblico universitario di medicina rigenerativa della Puglia, una realtà che fino a oggi trovava spazio soltanto nell’ambito privato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Università del Salento, Ospedale Vito Fazzi e Terme di Santa Cesarea, che hanno deciso di mettere in rete competenze, ricerca scientifica e risorse naturali per creare un centro multidisciplinare dedicato alla cura delle lesioni difficili e allo sviluppo di nuove terapie avanzate.

“Non saranno le medicazioni a guarire le ferite, ma lo sviluppo delle qualità intrinseche a favorire la guarigione, attraverso una serie di prodotti, di materiali, di cellule, che favoriranno la cura – spiega Marone – Quello della medicina rigenerativa è un ambito interdisciplinare e non solo di chirurgia vascolare, che io rappresento. Ci sono tante specialità coinvolte: dermatologia, ortopedia, geriatria, chirurgia generale, plastica e pediatrica. Sarà un ambulatorio di secondo livello che nascerà al Fazzi e sarà collegato alle Terme di Santa Cesarea, perché le sue acque sulfuree hanno delle proprietà di guarigione anche delle ferite difficili che vorremmo sviluppare, con la ricerca che avrà un ruolo fondamentale in questo ambulatorio».

Terapia cellulare, fattori di crescita, terapia genica e biomateriali rappresentano oggi gli strumenti più avanzati della medicina rigenerativa. Parallelamente si svilupperà un’attività di ricerca regolata da un comitato etico, con l’obiettivo di trasferire rapidamente le innovazioni scientifiche ai pazienti. I risultati già ottenuti mostrano prospettive straordinarie: Marone ha ricordato il caso di una ragazza di 23 anni, gravemente ferita in un incidente motociclistico, che grazie a queste tecniche ha potuto conservare la gamba, mentre in passato l’amputazione sarebbe stata inevitabile. Al centro della ricerca vi è la capacità di utilizzare materiali che, a contatto con i tessuti, ne favoriscano la rigenerazione. Un percorso che affonda le sue radici nel lavoro svolto dall’Università del Salento negli ultimi vent’anni. Marone ha inoltre ricordato il peso economico delle patologie croniche: “La spesa specifica per la cura delle sole lesioni croniche assorbe il 4% dell’intero budget del Sistema sanitario nazionale. La gestione delle ulcere non dev’essere fatta solo in ospedale: c’è una gestione domiciliare e una ambulatoriale”. Una visione che punta a riservare il ricovero ospedaliero ai casi più complessi, rafforzando la presa in carico sul territorio.

“È la chiusura di un cerchio e la realizzazione di un sogno, perché la ricerca della medicina rigenerativa ha una storia lunga nel Salento: già nel 2003 l’Università del Salento diventa l’unico polo del Sud della rete nazionale di ingegneria tessutale – ha dichiarato il professor Alessandro Sannino – Poi, da allora, sono stati fatti tanti investimenti, sono state investite risorse regionali e governative e anche tante collaborazioni internazionali, con Boston prima di tutto, ma anche con tante altre scuole. Abbiamo lavorato tanto su diversi meccanismi di rigenerazione e sono nate anche tante start-up che adesso stanno facendo un percorso meraviglioso e che operano in questo settore. L’iniziativa che abbiamo presentato è un po’ la concretizzazione verso il paziente di uno sforzo verso terapie avanzate che ora il Salento può offrire ai suoi pazienti”. Sannino ha inoltre richiamato il ruolo del MedTech, il modello formativo che unisce medicina e ingegneria biomedica: “La Puglia ha investito in questo percorso misto, che vede un corso di laurea in medicina e chirurgia che insieme porta a una laurea di primo livello in ingegneria biomedica. L’unione di queste competenze porta a buoni risultati di questo tipo, con il Salento al centro, dove è nato il primo MedTech pubblico d’Italia e il secondo dopo quello realizzato da Humanitas e Politecnico di Milano”.

IL RUOLO STRATEGICO PER RICERCA E CURA DELLE TERME DI SANTA CESAREA

Un ruolo strategico sarà svolto dalle Terme di Santa Cesarea, che vedono riconosciute scientificamente le potenzialità terapeutiche delle proprie acque sulfuree. “È un’iniziativa che rientra nel processo di sviluppo che le Terme stanno facendo nel settore dell’offerta sanitaria: le nostre acque hanno un forte potere disinfettante e cicatrizzante – spiega il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi –. Abbiamo già iniziato una fase di sperimentazione e di lavoro con i trapianti dei capelli, dove nella fase post operatoria vengono trattati con le nostre acque. Questo è un secondo tassello in cui le acque termali diventano protagoniste della medicina rigenerativa. Quindi facciamo rete con il territorio e creiamo sviluppo, collegato a un fattore importante della mobilità sanitaria. Se offriamo un ambulatorio di eccellenza, come quello che sorgerà al Fazzi, ridurremo la mobilità passiva”.

Sulle qualità terapeutiche delle acque termali si è soffermato anche il dermatologo Maurizio Congedo: “L’acqua di Santa Cesarea è un’acqua sulfurea, gradevole e non brucia: contiene solfati, quindi è sulfurea, distacca le cellule morte, pulisce le placche. Acque ricche di zolfo. Le Terme hanno acque straordinarie anche per la psoriasi”.

L’assessore regionale al Bilancio, Sebastiano Leo, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “I centri d’eccellenza come questo ambulatorio rappresentano un grande passo in avanti per tutto il Salento e frenano la mobilità passiva: questo è un percorso molto importante che mette al centro anche le Terme di Santa Cesarea, protagoniste di percorsi di cura che diventano unici».

IL DISCORSO DELLA RETTRICE UNISALENTO MARIA ANTONIETTA AIELLO

A evidenziare la portata del progetto è stata anche la rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello. “L’ambulatorio universitario pubblico di medicina rigenerativa del Vito Fazzi sarà di secondo livello: per tutti quei casi gravi che il territorio non riuscirà a risolvere. Sarà un centro multidisciplinare. Le Terme di Santa Cesarea sono un interlocutore strategico su cui si può puntare per sfruttare le potenzialità terapeutiche delle acque sulfuree. Tutto è in linea con la nostra visione del corso di medicina, in linea con il MedTech che unisce medicina e tecnologia. Grazie all’impegno della Regione abbiamo dato vita al primo corso MedTech pubblico. Aspetto fondamentale è contrastare la mobilità passiva e puntare sulla ricerca. Un percorso virtuoso che punta a elevare la qualità sanitaria. Il prossimo passo è l’istituzione del Policlinico universitario”.

La rettrice ha poi ribadito gli obiettivi generali del progetto: “Stiamo puntando su un laboratorio di avanguardia a livello nazionale. Vogliamo unire la ricerca scientifica con l’attività clinica: tutto finalizzato a un miglioramento significativo della qualità sanitaria sul territorio, con riferimento a patologie complesse. Un’iniziativa fantastica e speriamo solo di realizzarla più presto. Come università pubblica lo scopo è quello di migliorare la salute e il benessere del territorio. Vogliamo evitare un pellegrinaggio verso altre sedi. Contrastare la mobilità passiva è uno dei motivi fondamentali. Dal punto di vista economico, realtà come queste riuscirebbero ad attrarre grossi investimenti, quindi un miglioramento ad ampio spettro per il territorio. Noi abbiamo l’obiettivo di lavorare insieme, con l’Asl e con le Terme per questo territorio”.

Per il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Antonio De Maria, “è veramente un momento importante per il Salento”: “L’università deve collaborare con le Terme per continuare la ricerca sulle qualità delle acque sulfuree. Un ambulatorio dedicato per le lesioni difficili è un punto di partenza per un’offerta d’eccellenza”. A chiudere il quadro è stato il sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve: «Quest’ambulatorio permette di aumentare l’attrattività territoriale. Dal punto di vista amministrativo, ci fa fare un passo avanti per il raggiungimento del tetto sanitario, che per una società a partecipazione pubblico-privata, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, è una grande opportunità”. Una sfida che punta a trasformare il Salento in un polo d’eccellenza per la medicina rigenerativa, facendo della ricerca, dell’innovazione e delle acque termali un nuovo motore di sviluppo sanitario ed economico per l’intero territorio.