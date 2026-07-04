L’Asl sospende alcuni turni della continuità assistenziale, sindaci in rivolta. Erroi: “Non si arretra sul diritto alla salute”

SALENTO – Diversi sindaci promettono battaglia dopo aver ricevuto la comunicazione trasmessa dal Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina dell’ASL Lecce relativa alla temporanea rimodulazione del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Il Comune di Carmiano ha informato la cittadinanza di aver immediatamente avviato un confronto con i sindaci dei Comuni interessati.

La nota dell’ASL annuncia che, a causa della temporanea riorganizzazione del servizio, nei giorni 3, 4 e 5 luglio saranno sospesi alcuni turni nelle sedi di Continuità Assistenziale di Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Veglie e Squinzano. In particolare, per la sede di Carmiano saranno garantiti i turni dalle ore 20 alle 8 nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, il servizio sarà attivo domenica 5 luglio dalle ore 8 alle 14, mentre resterà sospeso nella fascia oraria dalle 14 alle 20. L’ASL invita i cittadini, nei periodi di sospensione, a rivolgersi alle altre sedi di Continuità Assistenziale attive nel Distretto.

Dall’interlocuzione tra i primi cittadini è emersa una posizione comune: affrontare con senso di responsabilità e in maniera unitaria una situazione che desta comprensibile preoccupazione nelle comunità interessate, considerata l’importanza che il Servizio di Continuità Assistenziale riveste per la tutela della salute dei cittadini.

Per questo motivo, i sindaci stanno coordinando ogni utile iniziativa istituzionale e mantenendo un costante dialogo con gli enti competenti affinché possano essere individuate, nel più breve tempo possibile, soluzioni efficaci che consentano il pieno ripristino del servizio e la garanzia di un’assistenza sanitaria essenziale per il territorio.

Il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, ribadisce la posizione dell’Amministrazione comunale: “In qualità di sindaci svolgiamo anche il ruolo di autorità sanitarie locali e non possiamo consentire che ai nostri cittadini venga sospeso un servizio così importante e che riguarda la salute. Non si possono fare passi indietro sul diritto alla salute. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, informando tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi e sulle iniziative che saranno intraprese a tutela del diritto alla salute e dei servizi essenziali”.