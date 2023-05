Covid, la curva del contagio sempre più in calo: nessun problema nel leccese neanche con le nuove sottovarianti. 371 nuovi casi in Puglia, 83 nel leccese

PUGLIA – Anche i dati di oggi seguono il trend degli ultimi mesi: tutto sotto controllo, anche negli ospedali. Non ci sono problemi nel leccese: nemmeno le nuove sottovarianti stanno impensierendo i salentini, che fanno sempre meno tamponi e vaccini.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 6.509 (ieri 7.914) test eseguiti e 371 (ieri 660) casi, l’indice dei positivi scende al 5,70% rispetto all’8,34% di ieri. Media ultimi due giorni 7,02% (precedente 6,91%).

Si registrano 6 decessi rispetto ai 7 di ieri.

Con 83 nuovi casi (ieri 134) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 124 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 220 a 221 (+1), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.738 a 15.667 (-71).

Dei 221 ricoverati, 205 (ieri 206, -1) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 14, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 124

Provincia di Bat: 25

Provincia di Brindisi: 46

Provincia di Foggia: 45

Provincia di Lecce: 83

Provincia di Taranto: 45

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0