Leo Constructions Salis Bike: un progetto iniziato col botto!

Si è chiuso l’anno di esordio dei giovani agonisti della Leo Constructions Salis Bike, una prima stagione già ricca di successi ed entusiasmo. Ancora una volta al fianco dei giovani, il 2022 ha visto la Leo Constructions investire nuovamente nello sport e nei suoi valori cardine: passione, dedizione e spirito di squadra. È così che è nato il desiderio di sostenere, in qualità di sponsor, la Mtb San Pietro Salis Bike, una ASD dedita da quasi 20 anni al ciclismo giovanile, e dare vita a un progetto che offre una possibilità a bambini e ragazzi del territorio che vogliono affacciarsi al mondo del ciclismo.

Alla guida del progetto ci sono i fratelli Leo, Elia Aggiano, ex professionista e Tecnico Allenatore FCI di terzo livello, Giulio Carbone, noto speaker di gare ciclistiche e presidente della Leo Constructions Salis Bike, e Stefano Cascione, Tecnico di secondo livello. Un progetto forte che, già al suo primo anno di vita, ha saputo portare a casa ottimi risultati. Nella MTB, Enea Contaldi è riuscito a imporsi tra i primi tre allievi al Challenge XCO Puglia, circuito regionale FCI che tocca tutte le provincie pugliesi.

Luca Pio Carbone ha invece partecipato a tutte le tappe del Trofeo dei Parchi Naturali, scalando molte vette come la Sila, il Pollino, l’Aspromonte e poi le cime campane, laziali e altre. Sono suoi il terzo posto alla Marathon del Salento e il secondo assoluto tra gli junior nella finale del circuito. Soddisfazioni su strada anche per Fabio Schirinzi.

La squadra ha inoltre preso parte a diverse gare nella stagione del ciclocross, correndo in Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Nella Top Class di Lauro (AV), Luca Pio Carbone centra un bel terzo posto. Rilevante anche la partecipazione nel settore master, con Marathon e Granfondo, e l’esperienza dei giovanissimi nelle gare del Challenge Giovanissimi Salento. Una serie di esperienze e soddisfazioni che aprono quindi le porte a un 2023 all’insegna della voglia di fare e mettersi in gioco.