Da Trepuzzi al tetto d’Italia: Giorgia Poletì conquista due titoli italiani al campionato nazionale di categoria FIDESM

TREPUZZI (Lecce) – C’è un pezzo di Salento che, in questi giorni, ha brillato sulla pista della Fiera di Rimini. Si chiama Giorgia Poleti, è di Trepuzzi e, con talento, sacrificio e una determinazione fuori dal comune, ha scritto una delle pagine più belle della danza sportiva pugliese.

Nell’edizione 2026 dei Campionati Italiani FIDESM, iniziati il 4 e che proseguiranno fino al 12 luglio a Rimini , caratterizzati da numeri da record con oltre 18.000 atleti provenienti da tutta Italia, la giovane atleta della ASD GENERATION DANCE, allenata dai maestri Marco Agrimi e Gabriella Tafuro, ha conquistato due prestigiosi titoli italiani, imponendosi nelle discipline Solo Latin e Latin Style, categoria Under 21 – Classe B.

Già nelle prime due giornate di gara la manifestazione aveva fatto registrare una partecipazione straordinaria, con circa 1.500 atleti nel giorno inaugurale e oltre 2.000 nella seconda giornata. In una competizione di altissimo livello tecnico, Giorgia è riuscita a distinguersi con eleganza, energia e personalità, salendo due volte sul gradino più alto del podio.

Dietro questo straordinario successo c’è una storia fatta di passione e perseveranza. Giorgia entra per la prima volta in una sala da ballo all’età di cinque anni, iniziando con i balli di gruppo. Negli anni si dedica alle danze di coppia, disciplina nella quale conquista due titoli di Campionessa Italiana nelle danze standard. Poi arriva il difficile periodo della pandemia, che interrompe quel percorso, ma non il suo sogno.

Con coraggio decide di ricominciare da una nuova disciplina: il Solo Latin, ancora poco conosciuta ma capace di conquistarla fin dal primo momento. Da lì inizia una nuova avventura, fatta di allenamenti quotidiani, studio, rinunce e infinita dedizione. Grazie al costante lavoro con i maestri Marco Agrimi e Gabriella Tafuro e al sostegno imprescindibile della sua famiglia, Giorgia cresce gara dopo gara, trasformando ogni obiettivo in un nuovo traguardo.

Il 2026 diventa così l’anno della consacrazione. Oltre ai due titoli regionali conquistati in stagione, arriva la vittoria al prestigioso World Dance Open, una delle competizioni internazionali più importanti organizzate in Puglia. Il capolavoro, però, si compie a Rimini, dove conquista il titolo di Campionessa Italiana FIDESM sia nel Solo Latin che nel Latin Style, regalando alla Puglia e alla Generation Dance un risultato di assoluto prestigio.

«Ogni medaglia racconta ore di allenamento, sacrifici, emozioni e sogni coltivati con passione. Dietro ogni successo c’è il lavoro di un’intera squadra», sottolineano con orgoglio i maestri della Generation Dance, che ancora una volta vedono premiato l’impegno profuso nella crescita sportiva e umana dei propri allievi.

La trasferta romagnola ha regalato soddisfazioni anche agli altri atleti della scuola. Da evidenziare l’eccellente quarto posto di Carlotta Vese nella disciplina Solo Latin, categoria 10/11 anni – Classe B, risultato che conferma il livello tecnico raggiunto dalla Generation Dance e lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni.

Le vittorie di Giorgia Poleti non rappresentano soltanto il successo di una giovane atleta, ma diventano il simbolo di un territorio che continua a far crescere talenti capaci di competere ai massimi livelli nazionali. Da Trepuzzi a Rimini, passando per anni di sacrifici e passione, il Salento può festeggiare una campionessa che, con il sorriso e la forza del lavoro quotidiano, ha portato il suo nome e quello della Puglia sul tetto d’Italia.