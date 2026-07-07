Una Serata da Lupi, il Presidente Sticchi Damiani al Circolo Tennis di Lecce: “al Via del Mare tornerà la nazionale azzurra per una partita ufficiale”

Lecce – Una Serata da Lupi, al circolo tennis “Mario Stasi” di Lecce, un appuntamento ormai consolidato con il numero uno del sodalizio giallorosso Saverio Sticchi Damiani, assieme alla redazione del Corriere Salentino. Il Presidente dell’Unione Sportiva Lecce ha interloquito, in una trasmissione ricca di contenuti, condotta dal giornalista Bruno Conte, con vari esponenti del mondo accademico, culturale e sociale del Salento. Tra questi, il professore Ezio Del Gottardo di Unisalento, direttore del Corso di Perfezionamento “Educazione in natura: conoscere e progettare esperienze educative in natura (outdoor education), con il quale si è discusso del rischio dei dispositivi mobili per i più giovani e di approcci di formazione sperimentali. Presenti anche il Prof. Francesco Paolo Fanizzi di Unisalento con il quale si è parlato del concetto di “resilienza”, applicato alla xylella che vede una rigenerazione in natura: parole chiave che sono allineate pure col mondo dello sport. Fra gli ospiti anche l’artista e pittore di fama internazionale Arnaldo Miccoli, Salvatore Piscopiello dell’Associazione Allenatori, Pierpaolo Linciano, maestro di arti marziali, Maria Carla De Giorgi, musicologa e presidente di Soroptimist Lecce, i professionisti Gianluca dell’Abate e Gabriele Potenza che hanno presentato il loro progetto architettonico ed ingegneristico “Skenè”, dedicato alla strutturazione paesaggistica e sonora in anfiteatro in Macedonia.

Anche Tiziana Lezzi dell’associazione Donne al Sud, Luca Marulli dell’Ordine degli Infermieri della Provincia di Lecce, Giovanna Adelardi, scrittrice ed ex giocatrice di calcio, Tommaso Bonuso, ufficiale delle Forze Armate e dj producer, il quale ha raccontato l’esperienza di tanti militari in missione all’estero che portano nel cuore i colori del Lecce e delle radici del Salento. Presente anche l’associazione di scacchisti “Lupiae” con Luigi D’Erchie. Vincenzo Renna, avvocato dell’Associazione “Libera” contro le mafie ha discusso con il Presidente Sticchi Damiani di cultura della legalità legata a doppio filo alle dinamiche sportive per combattere le devianze. Nel corso della manifestazione Antonio Faraco del calcio Uisp regionale e nazionale, ha conferito un riconoscimento al direttore del Corriere Salentino Flavio De Marco per i venticinque anni di iscrizione all’albo dei giornalisti e ai trent’anni di inizio carriera: una targa per l’impegno del direttore De Marco nel settore sociale e della cronaca sportiva. I saluti istituzionali, sono stati affidati al Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla, il quale, ha raccontato le fasi di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Lecce ed Us Lecce per la realizzazione del nuovo stadio e per la candidatura agli europei 2032. Una collaborazione che lo stesso Presidente Sticchi Damiani ha definito preziosa, celere e proficua. Tra le risposte che il Presidente giallorosso ha riservato agli ospiti della serata e della trasmissione, non è mancata qualche notizia importante: il club di Via Colonnello Costadura si è già attivato affinché la nazionale azzurra possa fare tappa in un Via del Mare nuovo di zecca, pronto ad ospitare eventi internazionali per la sua precisa qualificazione di “Uefa 4”. Ma non si tratterebbe di una gara amichevole, bensì, di un match ufficiale. L’evento ha rimarcato l’impegno del Lecce calcio nell’ottica di un rinnovamento etico del calcio italiano ed europeo e proprio Saverio Sticchi Damiani ha voluto evidenziare che la “sostenibilità” di un club ne può sancire il successo, al netto dell’esito sportivo.

Tanti i tifosi presenti all’evento, tra cui le scuole calcio “Ardens” di Arnesano e “Futura Monteroni” e dirigenti del club “Leverano Giallorossa”, unico gruppo di tifosi intitolato a Stefano Trinchera. Nessun riferimento specifico al calciomercato, però, Sticchi Damiani ha assicurato che il DS Trinchera ha l’opportunità di portare avanti un lavoro di squadra per affrontare il prossimo campionato di serie A, rimarcando l’impegno per una sfida sempre più complessa. La puntata integrale di “Una Serata da Lupi” sarà trasmessa sui canali del Corriere Salentino.