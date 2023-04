Ursano e Bonzi sugli scudi del “Cross del Salento”

SALENTO – Archiviata la 19esima edizione del Cross del Salento nel segno di Luca Ursano e Vivien Bonzi. Il podista dell’Atletica Vomano e la tesserata della Recastello Radici Group, si sono aggiudicati la corsa campestre di respiro nazionale valevole come nuova prova Cross in Puglia. La competizione si è svolta nei giorni scorsi a Torre San Giovanni dove centinaia di atleti si sono cimentati sui tracciati della struttura all’aperto del ristorante “Morfeo”. La manifestazione organizzata dall’Atletica Capo di Leuca presieduta da Eleonora d’Amore è stata indetta dalla Fidal e patrocinata dal Comune di Ugento. Ursano e Bonzi si sono imposti sul tracciato degli 8 chilometri. I partecipanti si sono dati appuntamento insieme alla giuria alle 8, in attesa della prima partenza scattata alle 9. I runners si sono cimentati su su un percorso misto caratterizzato da manto erboso e terra argillosa. Ursano ha fatto registrare il tempo di 25:57 precedendo rispettivamente Andrea Pranno della Cosenza K42 e Xavier Chevrier dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, giunti all’arrivo con i tempi di 26:16 e 26:20. Tra le donne invece ha trionfato Vivien Bonzi anticipando l’agguerrita concorrenza di Emanuela Gemma della Alteratletica Locorotondo e di Eleonora Catamo della Cursores, che hanno conquistato in ordine il secondo e il terzo posto del podio femminile dopo aver fermato l’orologio a 33:38 e 47:34. La competizione riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master è stata scaglionata in ben undici batterie. La lunghezza del percorso infatti è variata in base alle categorie. Nella 6 chilometri ha primeggiato Antonio Varallo della Podistica Magliese col tempo di 22:28, mentre nella 5 chilometri è arrivato davanti a tutti Pasquale Albanese (17:59) a margine di un’ottima prestazione. Pasquale Funiati della Apuliathletica Asd, Marco Papagni della Io Corro, Anna Gaia Marsano della Asd Io Corro e Ludovico Conti del Cus Bari, si sono imposti nei tracciati compresi tra i 4 chilometri e i mille metri. Nella 4 chilometri grande successo per la sempre verde Pamela Greco della Saracenatletica Asd. Sul medesimo tracciato riservato alle Allieve si è imposta invece Angela Manca dell’Alteratletica Locorotondo. Per quanto riguarda i tracciati più brevi hanno primeggiato Alberto Leucci della Podistica Magliese (400 metri), Esteban Leone della Atletica Luigi Montefusco (500 metri) e Alice Buttazzo della Buttazzo Runners (600 metri). Al termine della gara i partecipanti hanno beneficiato di un punto ristoro per rigenerarsi dalle fatiche della corsa. La manifestazione si è conclusa con la ricca cerimonia di premiazione con Luca Ursano e Vivien Bonzi sugli scudi.

