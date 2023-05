Bicinpuglia 2023, ecco il calendario delle gare di MTB

PUGLIA – Countdown alla nuova edizione di Bicinpuglia. Quest’anno le tappe del circuito targato Uisp saranno 24. Gli appassionati delle ruote grasse si apprestano a vivere una stagione ricca di impegni. Si parte il 5 marzo a Leverano con la XC Challenge Trofeo Bike Revolution. Gli amanti della mountain bike si ridaranno appuntamento il 30 aprile a Castellaneta, in occasione del Trofeo del Mito. Nella programmazione delle gare spicca il ritorno del Trofeo dei Borghi, che si svolgerà tra luglio e agosto. Sono state confermate come nella scorsa edizione le gare di Rutigliano, Ginosa e Massafra, mentre tra le new entry si evidenziano le tappe di Galatina e Crispiano. “Per quanto concerne il campionato Cross Country – afferma il coordinatore Bicinpuglia e responsabile Sda Nazionale Uisp, Giovanni Punzi – la Challenge Bike Salento presenta undici eventi su tutto il territorio salentino in alcune delle località più belle della zona più meridionale della Puglia. Vogliamo coniugare divertimento, conoscenza del territorio, turismo, sportività, agonismo e cicloescursionimo in sicurezza. Quest’anno i percorsi saranno come sempre semplici e snelli rispettando ovviamente le conformità del territorio, riducendo al minimo dislivelli ed altimetrie, per dare la possibilità a tutti di gareggiare e trascorrere giornate di sport e allegria insieme agli amanti delle due ruote ecologiche”.

Ecco il calendario degli eventi di Marathon & Medio Fondo, Challenge Bike e Borghi di Puglia.

Marathon & Medio Fondo: 30 aprile Trofeo Città del Mito a Castellaneta (TA); 18 giugno Marathon Monte Li Foj a Picerno (PZ); 2 luglio Gran Fondo dei Bruzi a Laino Borgo (CS); 23 luglio Marathon Rionero a Rionero in Vulture-Montecchio Laghi (PZ); 3 settembre VI Mtb Race a Oppido Lucano (PZ); 10 settembre Monte in Bike a Montescaglioso (MT); 24 settembre Marathon degli Spartani a Taranto; 8 ottobre Marathon a Rutigliano (BA).

Challenge Bike: 5 marzo Trofeo Bike Revolution a Leverano; 26 marzo Crocefisso della Macchia a Taurisano; 2 aprile III Memorial Alessandro Marano a Borgo Cardigliano; 23 aprile Trofeo Li Scorpi a Neviano; 30 aprile XC Macurano ad Alessano; 14 maggio Trofeo XC Cyclobike a Supersano; 28 maggio Torcito Ride a Parco Torcito; 4 giugno XC Poggiardo a Poggiardo; 11 giugno XC Avetrana ad Avetrana; 17 settembre Trofeo La Mandra a Calimera; 8 ottobre Trofeo Mtb La Serra a Caprarica.

Trofeo dei Borghi: 9 luglio Crispiano (TA); 16 luglio Ginosa (TA); 30 luglio Galatina (LE); 6 agosto Massafra (TA); 20 agosto Rutigliano (BA).