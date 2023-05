Covid, sempre meno ricoverati e attualmente positivi: 183 nuovi casi in Puglia, 47 in provincia di Lecce

PUGLIA – Calano ancora ricoverati e attualmente positivi: il covid è stato un problema solo per i più fragili quest’inverno. Anche se la Regione Puglia continua a pubblicare il bollettino giornaliero, l’emergenza è ormai finita.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 3.779 (ieri 4.514) test eseguiti e 183 (ieri 137) casi: l’indice dei positivi sale al 4,84% rispetto al 3,03% di ieri. Media ultimi due giorni 3,93%(precedente 3,69%).

Come ieri si registrano 5 decessi. Con 47 nuovi casi (ieri 37) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari 64 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 166 a 147 (-19), mentre gli attualmente positivi salgono da 8.425 a 8.432 (+7).

Dei 147 ricoverati, 141(ieri 159, -18) sono in area non critica, mentre 6 (ieri 7, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 64

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 19

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Taranto: 23

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 0