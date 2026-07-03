Farmacie Migali presenta a Lecce “Come Stai?”, lo studio sullo stato psicofisico dei leccesi

Presentato presso l’Open Space di Palazzo di città, a Lecce, i risultati del sondaggio “Come stai?”, indagine rivolta ai cittadini leccesi circa il loro benessere psicofisico.
La ricerca ha visto protagonisti circa novecento cittadini, analizzando i loro stili di vita, e il loro status di salute.
“Abbiamo voluto comprendere meglio le esigenze dei cittadini”, ha dichiarato il titolare di Farmacie Migali Alfonso Migali, promotore della ricerca.
Diversi i temi emersi, tra cui spicca la richiesta di screening gratuiti e di un maggiore supporto sul piano psicologico.
A preoccupare, invece, sono le abitudini alimentari. Secondo lo studio, i cittadini del capoluogo salentino consumano poca frutta e verdura, in proporzione alla alla media nazionale.
Un ruolo importante sarà svolto anche dall’amministrazione comunale, impegnata nell’attuazione di strategie che possano soddisfare i bisogni fisici e psicologici dei cittadini.
A gestire lo studio è stata Shackleton Group, attraverso il suo amministratore delegato Nicola Posa.
Una situazione che dimostra come i cittadini leccesi siano attivi e volenterosi di esprimersi, mettendo al centro il benessere psicofisico e soprattutto un attento lavoro di prevenzione.
Marco Russo
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