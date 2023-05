Leo Constructions Monteroni in vetta alla classifica di Serie C

La Leo Constructions Monteroni vince il big match di Nardò e conquista, così, la vetta della classifica del girone B nel Campionato di Serie C di Volley Femminile. Dopo la vittoria in Coppa Puglia, che aveva permesso alle ragazze monteronesi di ipotecare la partecipazione alla Final Four, la squadra allenata da Coach Polimeno e Coach Pati incassa l’ennesima vittoria in campionato, la dodicesima, che la proietta così al primo posto in classifica. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Monteroni è riuscito ad espugnare il Pala Pasca di Nardò vincendo per 3 a 2 la sfida per la guida della classifica (parziali 25-23, 19-25, 25-27, 25-15, 8-25). Dopo il primo set, perso solo di misura, la Leo Constructions si è imposta sia nel secondo che nel terzo set, dando la sensazione di portare a casa l’intero bottino posto in palio. Alcuni errori di troppo delle monteronesi, insieme ad una reazione d’orgoglio da parte del Nardò, hanno portato però il match al quinto set. Le due squadre in campo hanno dato così luogo ad una sfida veramente avvincente, giocata con grande intensità e che si è risolta al tie break dopo due ore di vero spettacolo sportivo, a dimostrazione comunque dell’elevato tasso tecnico delle due formazioni.

Prossimo impegno per la Leo Constructions Monteroni sabato prossimo, 11 febbraio alle ore 18,00, sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi, per la 2^ giornata di ritorno contro la ASD Olimpius Parabita, mentre la 3^ giornata di ritorno, che si giocherà a brindisi il 18 febbraio, vedrà la formazione monteronese alle prese con un’altra prova impegnativa, questa volta contro la ASD Aurora Volley, formazione al terzo posto in classifica ed unica squadra attualmente in grado di tenere il passo di Monteroni e Nardò.