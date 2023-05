Pioggia di medaglie al Campionato regionale Indoor di tiro con l’arco. La manifestazione sportiva organizzata dalla Evò Archery Team di San Cesario di Lecce presieduta da Mauro Liaci (con sede anche a Rutigliano), si è svolta nei giorni scorsi a Lecce presso il palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” e ha visto la partecipazione di circa 150 arcieri provenienti da tutto il territorio regionale. Alla competizione hanno preso parte ben 24 società affiliate alla Fitarco (Federazione italiana tiro con l’arco) che si sono date battaglia fino all’ultimo tiro. L’eccellenza pugliese dell’affascinante pratica sportiva si è concentrata nel capoluogo leccese, nell’ambito dell’evento sportivo valevole come qualificazione alla prossima edizione del Campionato italiano 2023. Nella divisone Olimpico, Cosimo Renna facente parte degli Arcieri di San Pietro Vernotico è salito sul gradino più alto del podio insieme a Silvia Putignano tesserati con gli Arcieri dei Peuceti. Per quanto riguarda l’arco Compound si sono laureati campioni regionali Michele Illuzzi degli Arcieri di Palese e Valentina Briganti degli Arcieri della Murgia. Nella divisione Arco Nudo hanno primeggiato Tommaso Bellanova degli Arcieri dello Ionio e Nicolaia Annoscia degli Arcieri Noia. I neo campioni regionali delle varie specialità di tiro con l’arco si sono resi protagonisti di prestazioni maiuscole dando lustro al movimento regionale e nazionale del tiro con l’arco. Il titolo a squadre lo hanno conquistato gli arcieri della Valle della Cupa, nell’Olimpico maschile, e gli Arcieri del Basso Salento nell’Olimpico femminile. Il titolo a squadre nel Compound è stato appannaggio degli Arcieri del Basso Salento, mentre nell’Arco Nudo si è imposta l’Evò Archery Team di San Cesario di Lecce. Tante altre medaglie sono state assegnate nella cerimonia di premiazione svolta alla presenza di Antonio Fusti, presidente del Comitato regionale Fitarco, e di Antonio Leo, vice presidente della Provincia di Lecce. Al termine della competizione si è svolta la ricca cerimonia di premiazione che ha incoronato i nuovi campioni. La gara aperta agli atleti di tutti le classi e divisioni è stata realizzata in collaborazione con il patrocinio del Coni Puglia e della Provincia di Lecce.

