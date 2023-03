Bus Lecce-Aeroporto Salento, Pagliaro: “Disponibilità a valutare revisione orari da tavolo tecnico di oggi in assessorato trasporti”

“Un confronto sui dati dell’utenza dei bus del trasporto pubblico Lecce-Aeroporto del Salento negli ultimi tre mesi (da quando sono in vigore i nuovi orari) rispetto all’anno scorso, per valutare una rimodulazione del servizio”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“È l’impegno che ho incassato oggi al termine del confronto in Assessorato ai Trasporti con l’assessora Anita Maurodinoia, il presidente del Consorzio Cotrap Giuseppe Vinella ed il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. Un tavolo tecnico allargato ai dirigenti del servizio regionale, convocato con tempestività dall’assessora Maurodinoia in risposta alle mie sollecitazioni. Quello che chiedono gli utenti è il ripristino della prima corsa delle 5 del mattino, possibilmente con 15 minuti di anticipo, che consente di prendere i voli per Bergamo, Roma, Milano e Torino fra le 5.55 e le 6.20. Senza quel collegamento, chi parte da Lecce è costretto a raggiungere l’aeroporto con mezzi propri, con tutti i disagi e i costi che ne conseguono. Ho anche chiesto maggiore flessibilità per l’ultima corsa della sera, in considerazione dei frequenti ritardi nell’arrivo dei voli a Brindisi, in modo da non lasciare a terra i passeggeri.

Il presidente Cotrap Vinella non ha escluso una rimodulazione del servizio, purché sia compatibile con turni di lavoro e tempi di percorrenza, ed ha giustificato la scelta della soppressione della corsa delle 5 con lo scarso numero di utenti. Quanto all’ultima corsa serale, ha spiegato che c’è già una tolleranza di dieci – quindici minuti oltre l’orario di partenza, in caso vi siano utenti prenotati tramite app.

Il presidente Vasile ha garantito l’impegno di Aeroporti di Puglia ad una costante interlocuzione con Cotrap per migliorare il raccordo fra voli e trasporto su gomma.

L’assessora Maurodinoia ha ribadito la volontà della Regione di offrire un servizio pubblico efficiente, fermo restando l’obiettivo del gestore di trasportare il maggior numero di passeggeri possibile, monitorando la risposta alla nuova offerta oraria partita a gennaio scorso.

Prendo atto di questi segnali di apertura e dell’impegno a riconvocare un tavolo entro meta aprile, per eventuali aggiustamenti alla luce dei riscontri che emergeranno. Pur comprendendo le ragioni della sostenibilità economica dei collegamenti, confido nella volontà di garantire agli utenti leccesi il servizio di trasporto pubblico anche in orari scomodi e critici”.