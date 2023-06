La Galatina Taekwondo Institute fa incetta di medaglie agli Interregionali Puglia 2023

Galatina Taekwondo Institute protagonista agli Interregionali Puglia 2023. La scuola diretta dal maestro Giuseppe Pizzolante ha fatto incetta di medaglie in occasione della manifestazione indetta dalla Federazione italiana di taekwondo, che si è svolta lo scorso week end a Bari. Sul tatami del PalaFlorio, gli atleti dell’associazione galatinese hanno conquistato ben 9 medaglie, nell’ambito di una competizione alla quale hanno preso parte 700 iscritti provenienti dalle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Toscana. Tra gli allori conquistati dalla scuola Galatina Taekwondo Institute spiccano gli ori conseguiti da Alessandro Antonica e Maria Vittoria Palumbo. Antonica si è imposto tra i Cadetti cinture nere per la categoria -37 chilogrammi, mentre Palumbo ha primeggiato tra gli Junior cinture nere per la categoria -46 chilogrammi. A Bari hanno mostrato il loro valore anche Virginia Villani (Cadetti cinture rosse e nere -44 chilogrammi), Sara Rizzo (Junior cinture verdi e blu -46 chilogrammi). Entrambe di sono messe al collo la medaglia d’argento a margine di ottime performance. Bronzi per Noelia Bartoli (Cadetti cinture rosse e nere -44 chilogrammi), Alessandro Palumbo (Cadetti cinture nere -53 chilogrammi), Luigi Antonio Elia (Junior cinture nere -53 chilogrammi), Luigi Cuppone (Junior cinture nere -78 chilogrammi) e Karola Boi (Junior cinture gialle -59 chilogrammi). Successi che fanno il paio con le medaglie d’oro ottenute ai campionati italiani Cadetti da Marco Perrotta e Benito Palumbo e il bronzo ottenuto da Noelia Bartoli. “Alcuni nostri atleti hanno gareggiato per la prima volta e si sono fatti valere nel contesto di una manifestazione molto importante – spiega il maestro Giuseppe Pizzolante, allenatore federale e psicologo dello sport -. Sono state ottime anche le performance degli atleti che si stanno preparando ai campionati italiani Junior che si terranno a Casoria il 18 e il 19 marzo. Dopo questi risultati presto potrebbero aprirsi le porte della squadra regionale Puglia per Alessandro Antonica e Maria Vittoria Palumbo. Agli italiani di Casoria ci faremo trovare pronti con Luigi Antonio Elia, Benedetta Perrotta e Maria Vittoria Palumbo – conclude -. Sono molto contento perché vedo questi ragazzi stanno stanno crescendo come persone oltre che come atleti”.

