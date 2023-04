Sport, Salvini e la Lega Puglia: “Sosterremo Brindisi per ospitare le World series di America’s cup”

“Le World Series di America’s Cup in programma ad ottobre rappresentano un evento di grande rilievo, per questo sosterremo fortemente la candidatura di Brindisi.

Proporremo al Governo di aderire al comitato promotore dell’evento, insieme a tutti gli organismi istituzionali, economici ed associativi del territorio, credendo nel progetto e nella squadra che con passione lo sostiene.

Questa competizione internazionale di assoluto livello, che manca in Italia da anni, nelle passate edizioni ha raggiunto oltre 900 milioni di spettatori. Numeri che garantirebbero un ritorno d’immagine e di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese, meritevoli di ogni sostegno pubblico e privato possibile”. Così in una nota il Vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini e il coordinatore per la Puglia senatore Roberto Marti.

